Sobe o número de países confirmados para a COP 30 em Belém; veja quantos são

Evento será realizado de 10 a 21 de novembro

O Liberal
fonte

Belém vai sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Edivaldo Sodré / Agência Pará)

A organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) atualizou o número de delegações com hospedagem paga para participar do evento. Conforme o novo balanço enviado ao Grupo Liberal, agora são 71 países confirmados. Até o último levantamento, do dia 3 de setembro, 68 delegações estavam com acomodações garantidas, enquanto outras 46 seguiam em tratativas.

Até o momento, não foi divulgada a lista de países que confirmaram presença na COP 30. A organização do evento ressalta que os países que fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) não precisam de convite para participar, mas, por serem signatários do tratado, têm o compromisso direto de estar presentes. Ao todo, representantes de 196 nações são esperados.

Os últimos balanços divulgados mostram que o número de países confirmados vem aumentando. Há cerca de vinte dias, o secretário extraordinário para a COP, Valter Correia, informou que 47 delegações já haviam garantido hospedagem. Ou seja, desde então, outras 24 se somaram a essa quantidade. Na ocasião, ele informou também que 39 delegações fizeram reservas diretamente na plataforma oficial do governo (Bnetwork), enquanto as 8 restantes recorreram a outros sites e conduziram negociações próprias.

Correia explicou ainda que, no perfil das 39 delegações que utilizaram a plataforma oficial, há uma mistura de países em desenvolvimento e desenvolvidos, mas os nomes não foram compartilhados. Dos 8 que contrataram hospedagens por fora do sistema, estão: Egito, Espanha, Portugal, República do Congo, Singapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega. Segundo o secretário, esses países optaram por negociar diretamente com hotéis, especialmente os de cinco estrelas, ou aderiram a outras plataformas.

Para ele, o comportamento diferente se justifica pelo interesse em um número maior de quartos e pacotes mais amplos, já que o site do governo prevê pacotes pré-fixados. “Nesses 8, nós tivemos conhecimento de alguns, eles reservaram a totalidade de quartos de que realmente precisam para as suas delegações — 40, 50, 70 quartos — que fogem um pouco desses pacotes que a gente estava oferecendo. Eles já foram para dar uma solução mais definitiva”, explicou Valter Correia.

.
