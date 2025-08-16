Setor produtivo do Pará repudia exclusão de alimentos amazônicos do cardápio da COP 30

Entidades que representam o setor produtivo do Pará repudiaram, por meio de nota, contra o edital da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) que excluiu alimentos da culinária amazônica da 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O documento divulgado pela entidade retirava itens como açaí, tucupi e maniçoba do cardápio dos restaurantes oficiais do encontro climático, que ocorre entre 10 e 21 de novembro, em Belém. A justificativa indicada era de “risco de contaminação por Trypanosoma cruzi [causador da Doença de Chagas] quando não pasteurizado”.

A posição das dezoito entidades que assinam a nota compartilhada através das redes sociais da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) é de que a decisão caracteriza um “completo desconhecimento e preconceito cultual com a região amazônica”. O setor reconhece a preocupação com a segurança alimentar dos visitantes, mas ressalta a origem natural de todos e lembra que existem diversos fornecedores locais capacitados e que já exportam os mesmo produtos para destinos como, Estados Unidos, Japão e União Europeia.

“Repudiamos toda e qualquer tentativa de desqualificar a utilização de ingredientes regionais como açaí, tucupi e maniçoba nos espaços da COP 30. Ressalte-se que os órgãos reguladores dos governos estadual e municipal, já fiscalizam e certificam os produtores desses ingredientes, inclusive com instruções normativas específicas e visitas periódicas garantindo a qualidade e segurança alimentar”, diz trecho da nota.

Após a repercussão negativa na mídia e nas redes sociais, a organização do evento garantiu que haverá a presença dos alimentos locais no encontro. O ministro do turismo, Celso Sabino, afirmou que entrou em contato com o secretário oficial da COP 30, Valter Correa da Silva para tratar do assunto.

“Já conseguimos a palavra de ambos de que essa correção será feita e, nesta próxima semana, este edital será republicado, permitindo sim que a nossa COP, além de ser a COP da Floresta, vai ser também a COP da melhor gastronomia do planeta”, garantiu o ministro.