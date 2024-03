Seminário da UGT em Belém discute os impactos das mudanças climáticas antes da COP 30

O auditório do Sesc Ver-o-Peso, em Belém, recebeu na tarde desta quinta-feira (21) o primeiro seminário envolvendo o mundo sindical e trabalhadores dos mais variados setores com foco na Conferência Mundial para o Clima (COP 30), que será realizada na capital paraense, no próximo ano.

Sob o tema "Mudanças Climáticas, Trabalhadores rumo à COP 30", o evento, organizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT Brasil), se estenderá até a sexta-feira (22) e reunirá participantes de vários Estados, que vieram conhecer a Amazônia a partir de Belém.

Zé Francisco, dirigente nacional da UGT, destacou em sua fala a questão do saneamento e esgoto, que, segundo ele, ainda são problemas sérios no Pará, visto que o Estado ainda não conseguiu atender sequer toda a capital e região metropolitana com um sistema eficaz, quanto mais as zonas periféricas da Amazônia.

O presidente nacional da UGT, Ricardo Patah, destacou a importância de o trabalhador brasileiro se qualificar para o emprego verde, como forma de encontrar alternativas para esses problemas.

"Queremos puxar um debate sério para a questão do clima e da sustentabilidade. O trabalhador da Amazônia precisa se preparar para os grandes desafios que vêm por aí. Nós já estamos lidando com um mundo diferente, tecnológico. Quantas pessoas ainda vão ao banco? Tudo é feito pelo celular, pela Internet. Já é reduzido o número de bancários e isso ocorre em todas as atividades. Tem o home office, a realidade é outra", disse.

Nesses dois dias, os dirigentes sindicais debaterão o impacto das mudanças climáticas na vida dos trabalhadores.

Está prevista a presença do ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lélio Bentes Corrêa; e da vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP 30; além de representantes dos ministérios do Trabalho e Emprego e dos Povos Indígenas.

Segundo a coordenação do seminário, esta será uma oportunidade para compartilhar experiências e estratégias para enfrentar os desafios climáticos que afetam o mundo do trabalho.