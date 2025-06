Saiba quais companhias operam voos diretos de Belém para outros países

As companhias aéreas que operam voos a partir de Belém apostam também na demanda de clientes com planos de ir ao exterior. No próximo domingo (15) a Gol Linhas Aéreas, por exemplo, passará a operar voos diretos entre a capital paraense e a cidade de Miami, no sudeste da Flórida, Estados Unidos. Além da novidade, outras companhias também realizam trajetos diretos, que também recebem incrementos no fluxo no período da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

No caso da conexão com os Estados Unidos, a Gol anunciou o início das viagens para daqui a algumas semanas, mas as passagens já podem ser compradas. A operação contará com dois voos semanais, às quintas e aos domingos, com reforço na frequência durante a COP 30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro. Essa não é a primeira rota internacional da companhia em Belém, antes, a empesa já oferecia a operação direta para Paramaribo, no Suriname.

VEJA MAIS

Outras operações

A conexão com os Estados Unidos é influenciada pela expectativa de um maior fluxo de turistas norte-americanos para Belém, impulsionado pelo evento global. Da mesma maneira, outras companhias passaram a facilitar as possibilidades de intercâmbio com destinos internacionais para acompanhar a demanda desses visitantes.

Para atender ao novo público, a Latam Airlines ampliou em 25% a oferta de assentos em voos de Belém durante a realização da COP 30. Esse investimento virá através do aumento no número de voos ofertados e a criação de rotas especiais, a exemplo das seguintes operações: Bogotá-Belém e Galeão-Belém. Conforme divulgado pela companhia, “a iniciativa faz parte do esforço logístico para aumentar a conectividade de passageiros e cargas durante a edição deste ano da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas”.

Os voos para Bogotá, na Colêmbia, são inéditos e serão operados durante todo o mês de novembro, com 3 voos semanais, às segundas, quartas e sábados, em aeronaves com capacidade para 174 passageiros. A rota conectará de forma estratégica o público estrangeiro que vem para a conferência climática em voos de Atlanta, Miami e Orlando, nos EUA, para a capital colombiana. Já a rota excepcional com o Rio de Janeiro – Galeão-Belém – será operada também durante todo o mês de novembro, mas com 2 voos semanais, às quintas e domingos, nas mesmas aeronaves.