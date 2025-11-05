Saiba o que é ‘TFFF’ e sua importância para as florestas; tema será apresentado na COP 3O

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) é a grande aposta do Brasil para inovar o financiamento climático global. Liderada pelo país e construída em parceria com mais dez nações (incluindo investidores como Alemanha e Noruega, e países detentores de florestas como Colômbia e Indonésia), a iniciativa será lançada oficialmente durante a COP30, em Belém.

A proposta representa uma "virada de chave" no financiamento da conservação, pois transforma a proteção ambiental em uma atividade economicamente vantajosa.

O que é o TFFF?

O TFFF (Tropical Forest Forever Facility) é um fundo fiduciário permanente, semelhante aos "endowments" de grandes universidades privadas dos EUA, que visa recompensar financeiramente países que comprovem a conservação de suas florestas tropicais.

O fundo tem potencial para se tornar um dos maiores fundos multilaterais já criados no planeta, ficando atrás apenas do Banco Mundial.

Mecanismo Inovador de Financiamento

Diferentemente das abordagens baseadas em doações e filantropia, o TFFF opera com uma lógica de mercado, buscando alavancar recursos privados.

Captação de Recursos: Espera-se um aporte inicial de US$ 25 bilhões de nações investidoras, que servem como "capital júnior" para atrair o setor privado.

A projeção é que o mecanismo viabilize US$ 4 bilhões anuais para a conservação, o que é quase o triplo do volume aplicado globalmente hoje através de recursos concessionais.

Importância: Monetizando a Conservação

A importância central do TFFF é dar materialidade e valor financeiro à floresta conservada. Ao pagar pela preservação em biomas como a Amazônia, Mata Atlântica e florestas da Bacia do Congo, o fundo reconhece os serviços ecossistêmicos cruciais que esses ambientes fornecem globalmente (como retenção de carbono e garantia de ciclos hídricos).

O TFFF busca que o mundo remunere as florestas como base da vida e da economia.

Foco em Povos Indígenas e Monitoramento

O mecanismo garante que os recursos sejam previsíveis e de longo prazo para mais de 70 países em desenvolvimento. O cálculo dos repasses segue a cifra de 4 dólares por hectare conservado.

Dois pontos são cruciais para a operação:

Povos Indígenas: Pelo menos 20% dos recursos repassados a cada nação devem ser direcionados especificamente para povos indígenas e comunidades tradicionais. Isso reconhece o papel dessas populações como os "maiores guardiões da floresta e da biodiversidade".

O fundo também é complementar à proposta de criação de uma coalizão mundial de mercados de crédito de carbono, remunerando os estados nacionais pela conservação, sem concorrer com esse mercado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)