Hospital Abelardo Santos terá atendimento especializado para povos indígenas na COP 30

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado em Icoaraci, será referência no atendimento de saúde aos povos indígenas durante a COP 30, que ocorre de 10 a 21 de novembro, em Belém. Maior hospital público do Governo do Pará, a unidade integra a rede de assistência preparada para o evento e já possui mais de 300 etnias registradas em seu sistema de atendimento.

O HRAS é pioneiro na Amazônia ao aderir ao Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), do Ministério da Saúde. A unidade cumpre todos os 11 requisitos do programa, ampliando o acesso de pacientes indígenas aos serviços especializados e assegurando um atendimento baseado no respeito à interculturalidade.

Para garantir acolhimento humanizado, o hospital adaptou ambientes e fluxos específicos. “Nos quartos do bloco indígena foram instaladas redes para respeitar hábitos culturais. Além disso, todos os profissionais estão capacitados para oferecer atendimento acolhedor e humanizado”, afirma Heloísa Guimarães, secretária-adjunta de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa.

Nos últimos três anos, o Abelardo Santos realizou mais de mil atendimentos a pacientes indígenas, principalmente das etnias Tembé, Assurini, Amanayé e Munduruku. A unidade mantém parceria com a Casa de Saúde Indígena (Casai) e com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), que oferecem suporte linguístico e contribuem para uma comunicação mais clara durante o tratamento.

Pacientes relatam experiências positivas na unidade. “O tratamento é igual para todos, sem distinção. Estou melhorando a cada dia”, afirmou o paciente Bep Kaprin Xikrin. A acompanhante Ireprin Xikrin Gavião reforçou o acolhimento recebido: “Pedi uma rede para descansar e fui atendida”.

Freddy Cardona, liderança indígena Warao em Belém, também elogiou o atendimento na unidade. “Sempre temos receio de não sermos bem tratados, mas aqui me senti tranquilo e respeitado”, destaca.

Capacitação para a COP 30 e reconhecimento de qualidade

Para fortalecer o atendimento durante o evento, o HRAS promoveu, em agosto, o 3º Circuito de Palestras de Saúde Indígena, com foco na valorização de saberes tradicionais e interculturalidade. A ação envolveu palestrantes indígenas e capacitou todo o corpo profissional do hospital.

A diretora-geral do HRAS, Aline Oliveira, reforça que o hospital seguirá oferecendo assistência segura e humanizada durante a COP 30. “Vamos fazer o que já fazemos: cuidar com qualidade e respeito. Estamos prontos para receber a população e os visitantes que virão para este momento histórico no Pará”, afirma.

A unidade é certificada com o selo Acreditado – ONA 1, concedido pela Organização Nacional de Acreditação, que reconhece a qualidade dos serviços hospitalares no Brasil.

Estrutura e serviços do Hospital Abelardo Santos

O HRAS dispõe de 360 leitos, entre internação clínica, cirúrgica, emergência, UTIs e Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn). O hospital oferece 11 especialidades médicas, entre elas:

Pediatria

Obstetrícia

Clínica geral

Neurocirurgia

Urologia

Cirurgia torácica

Mastologia

Cirurgia vascular

A unidade é referência no atendimento à mulher, à criança e aos povos indígenas, funcionando 24 horas para casos de urgência e emergência.