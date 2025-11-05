Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Marina: TFFF já está operacional e demonstra capacidade inovadora do Brasil

O TFFF foi proposto pelo governo do Brasil pela primeira vez na 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP28)

Estadão Conteúdo
fonte

Ministra Marina Silva (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou nesta quarta-feira, 5, que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) é só mais um exemplo de inovação proposta pelo Brasil relacionada ao clima. Ela ainda exaltou que o fundo já conta com aporte de US$ 1 bilhão do Brasil e está em operação.

"O Brasil ajudou muito na formulação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de Kyoto. Criamos o Fundo Amazônia, que proporcionou uma redução de 83% no desmatamento ao longo de 10 anos e, agora, contamos com o TFFF.", disse ela a jornalistas durante uma sessão com finalistas do Prêmio Earthshot 2025, sendo o fundo um deles.

O TFFF foi proposto pelo governo do Brasil pela primeira vez na 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP28).

A meta do fundo é atingir US$ 125 bilhões sob gestão, remunerando cerca de US$ 4 bilhões anuais em dividendos e pagando US$ 4 por hectare de floresta tropical preservada. A iniciativa pode ser reconhecida com £ 1 milhão no prêmio criado pelo Príncipe William e incubado pela The Royal Foundation.

"O sentimento é de gratidão por ser um reconhecimento da capacidade inovadora do Brasil. Nós já nos sentimos premiados porque o TFFF acaba de ser criado e nós tínhamos nos comprometido que ele estaria operacional na COP30 e já está operacional", enfatizou.

O anúncio do vencedor do Prêmio Earthshot 2025 será nesta quarta-feira à noite, no Rio de Janeiro.

Já o TFFF deve ser lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 6, durante a Cúpula de Líderes da COP30.

Palavras-chave

MEIO AMBIENTE

TFFF

Marina Silva
COP 30
