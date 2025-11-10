Capa Jornal Amazônia
Representantes do território Kaxuyana-Tunayana pedem por homologação da área

O ato ocorre na manhã dessa segunda-feira (10), em frente à Aldeia COP, preparada para receber povos indígenas durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30)

Dilson Pimentel e Lívia Ximenes
fonte

Representantes da Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana pedem por homologação do território (Igor Mota / O Liberal)

Na manhã dessa segunda-feira (10), durante a chegada dos povos indígenas à Aldeia COP, na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, representantes da Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana reivindicam a homologação do território. A área é localizada em Oriximiná, no norte paraense. O grupo está na cidade para a 30ª Conferência das Partes (COP 30) e eventos paralelos.

Juventino Kaxuyana, pede, junto a parentes, pela assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Ela [a homologação] está, atualmente, fisicamente, tecnicamente pronta, juridicamente pronta, só falta o presidente dar uma canetada”, afirma. A ausência da homologação provoca problemas ao povo, como a insegurança. “São 16 povos espalhados em 40 e poucas aldeias”, aponta o representante.

