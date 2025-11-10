Eloy Terena, secretário do Ministério dos Povos Indígenas, destaca a importância da Aldeia COP

Os povos indígenas de diversas regiões do Brasil chegam, nessa segunda-feira (10), à Aldeia COP. O espaço foi organizado na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, para receber lideranças durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30). O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, ressalta que a recepção foi preparada para proporcionar espaço, na COP 30, específico para os povos indígenas.

“Teremos, também, uma ampla programação e essa programação está intimamente conectada com os temas que estão sendo debatidos tanto na Zona Azul, quanto na Zona Verde”, fala. As lideranças participantes, segundo o secretário, foram indicadas pelas organizações de base.

O Ministério dos Povos Indígenas, como forma de garantir a vocalização dos grupos na 30ª Conferência das Partes, promoveu reuniões temáticas para organizar a participação de todos. “Aqui, além de estar trazendo toda a realidade dos territórios indígenas, nós estaremos, também, debatendo as metas que os povos indígenas querem garantir dentro dessa COP 30”, declara. Entre os objetivos, Elou destaca um: “Reconhecer o papel fundamental que os territórios indígenas têm no enfrentamento a emergências climáticas. Isso é uma coisa que não pode passar batido.

