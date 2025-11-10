Veja as delegações confirmadas para a COP 30

A 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, ocorre dez anos após o Acordo de Paris, firmado durante a COP 21, que estabeleceu o compromisso internacional de limitar o aquecimento global a menos de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, com esforços adicionais para contê-lo em 1,5°C. Para debater esse e outros temas, 191 países chegaram a se credenciar para o evento, mas o ato não garante necessariamente a participação. De acordo com a organização da COP, 160 delegações estão confirmadas e com hospedagem garantida e outras 28 ainda negociam participação. As ausências mais sentidas no evento são dos Estados Unidos de Donald Trump e da Argentina de Javier Milei.

Entretanto, o governador americano do estado da Califórnia, Gavin Newsom (Partido Democrata), confirmou presença na COP 30 e deve chegar a Belém na terça-feira, 11. O político tenta se contrapor a posição negacionista de Trump que não deve enviar nenhum representante do alto escalão do governo para a capital paraense.

VEJA MAIS

Donald Trump já manifestou publicamente contrariedade às pautas ambientais. “A pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas mal-intencionadas, e elas estão trilhando um caminho de destruição total. Sabe, a pegada de carbono foi uma coisa muito, muito grande”, disse durante Assembleia Geral da ONU em setembro.

“Essa COP para a gente, ela é muito importante pensando ativismo, criação de técnicas para a ação em si, principalmente pensando no fato de que nós temos uma vivência de conferência esse ano distinta dos últimos anos, porque dessa vez a COP está para além do espaço oficial. E isso é extremamente importante para a gente conseguir entender como é possível mover todos os atores políticos existentes dentro desse processo”, destaca Ana Rosa Cyrus, diretora executiva do Engajamundo.