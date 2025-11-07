Veja foto oficial dos líderes mundiais no 2º dia da Cúpula do Clima em Belém

Nesta sexta-feira (07), a programação oficial da Cúpula dos Líderes prevê uma série de atividades centrais, incluindo a tradicional foto oficial dos chefes de Estado, que ocorreu por volta das 10h30, e uma plenária onde as delegações apresentarão suas propostas para enfrentar a crise climática.

Neste dia, devem ser anunciados novos compromissos de cooperação internacional, especialmente no que diz respeito à redução de emissões de carbono e à implementação de políticas públicas sustentáveis.

(Foto: Tarso Sarraf)

VEJA MAIS

A transição energética e o Acordo de Paris

O dia também será marcado por sessões temáticas que discutirão a transição energética e o impacto do Acordo de Paris. No fim da manhã, entre 11h e 13h, os líderes mundiais irão debater o caminho para substituir os combustíveis fósseis por fontes de energia renovável, como solar e eólica. A transição energética justa, que leva em conta os desafios dos países em desenvolvimento, também estará no centro da conversa.

(Foto: Tarso Sarraf)

À tarde, a discussão se concentrará nos 10 anos do Acordo de Paris, com foco nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), ou seja, as metas de cada país para reduzir suas emissões. O financiamento climático, crucial para apoiar os países mais vulneráveis, também será um dos temas centrais da tarde, com discussões sobre como garantir que esses países tenham recursos suficientes para implementar políticas climáticas eficazes.