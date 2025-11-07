Capa Jornal Amazônia
Cúpula dos Líderes: segundo dia vai discutir transição energética e relembrar os dez anos do Acordo

Programação prevê debates sobre financiamento climático e compromissos de redução de emissões.

Gabi Gutierrez
fonte

Participantes próximo ao ônibus no 2º dia da Cúpula do Clima. (Foto: Thiago Gomes)

Nesta sexta-feira (07) acontece o segundo dia da Cúpula dos Líderes, em Belém. A expectativa é que seja marcado por discussões centrais sobre transição energética e pelo balanço dos dez anos do Acordo de Paris, um dos marcos mais importantes na luta global contra as mudanças climáticas.

A programação começa, segundo a programação oficial do evento, as 10h, com a tradicional foto oficial dos chefes de Estado, reunindo lideranças mundiais que participam do encontro. Em seguida, a agenda segue com discursos dos representantes de delegações na plenária principal, onde são esperados novos anúncios de cooperação internacional e metas para a redução de emissões de carbono.

No fim da manhã, ocorre uma sessão temática dedicada à transição energética — tema que busca discutir caminhos para substituir gradualmente os combustíveis fósseis por fontes renováveis, como solar e eólica, além de estratégias para garantir uma transição justa para os países em desenvolvimento.

Durante a tarde, em outra sessão temática, a discussão será dedicada aos dez anos do Acordo de Paris, com debates sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) — metas que cada país estabelece para reduzir emissões — e sobre o financiamento climático, considerado essencial para apoiar nações mais vulneráveis na implementação de políticas sustentáveis.

