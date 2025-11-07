Helder diz que ‘manter a floresta em pé’ definirá o sucesso da COP 30

Durante o segundo dia da Cúpula dos Líderes em Belém, nesta sexta-feira (7/11), o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou que o sucesso da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), sediada em Belém, dependerá da capacidade dos países amazônicos de valorizar a floresta viva e transformá-la em fonte de renda sustentável.

“Sempre defenderei que a floresta viva possa valer mais do que a floresta morta. Nós só faremos isso através da monetização, do pagamento por serviços ambientais e de garantias que possam construir empregos verdes”, afirmou Helder durante sua fala.

O governador ressaltou que a criação de políticas e instrumentos que recompensem a conservação é essencial para reduzir o desmatamento e combater as ilegalidades ambientais. “Se nós conseguirmos fazer com que a floresta viva valha mais do que a floresta morta, estaremos garantindo a redução do desmatamento e a criação de uma nova economia baseada na floresta”, completou.