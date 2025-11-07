Helder Barbalho celebra impacto positivo da COP 30 em Belém: ‘A decisão foi absolutamente correta’

Em entrevista ao Grupo Liberal no segundo dia da Cúpula do Clima em Belém, o governador Helder Barbalho fez um balanço positivo da realização do evento na capital paraense. Para ele, a escolha de Belém como sede da COP 30 foi uma decisão "absolutamente correta", destacando o orgulho da população local e o impacto global de sediar a conferência em um dos lugares mais emblemáticos do planeta: a Amazônia. Barbalho afirmou que a cidade tem encantado os participantes pela sua beleza e pela preservação de suas culturas e biodiversidade.

Orgulho paraense e reconhecimento internacional

Em sua fala, Helder Barbalho destacou o clima de entusiasmo e orgulho da população de Belém, que, segundo ele, está vivendo um momento histórico de valorização.

"Você percebe a cidade linda, a população muito feliz, muito orgulhosa, autoestima lá em cima, o paraense orgulhoso do seu estado, da sua cultura, da sua gente", afirmou.

O governador ressaltou que a realização da COP 30 em Belém coloca a cidade no centro das atenções do mundo, permitindo que o mundo conheça e valorize a Amazônia, suas culturas ancestrais e sua riqueza natural.

Barbalho fez questão de enfatizar que Belém, como capital da Amazônia, consegue equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental.

"É uma capital extraordinária, que consegue ser um centro urbano com seus rios, com suas florestas, com povos ancestrais indígenas, quilombolas e aqueles que vivem nos centros urbanos", destacou.

Valorização da Amazônia no contexto global

Para o governador, a realização da COP 30 na Amazônia é uma oportunidade única para a região ser reconhecida globalmente não apenas pela sua biodiversidade, mas também pela sua importância no combate às mudanças climáticas.

"Todos estão absolutamente encantados com a experiência de estar em Belém do Pará, de estar na Amazônia", afirmou Barbalho, acrescentando que a escolha da cidade para sediar a cúpula climática foi uma decisão acertada, alinhada com a urgência de ações para preservar o meio ambiente global.

Barbalho ainda destacou que a presença de lideranças mundiais na Amazônia fortalece a ideia de que a luta contra as mudanças climáticas não é apenas uma questão global, mas uma questão vital para a sobrevivência de comunidades como as da Amazônia, que dependem diretamente de um ecossistema saudável para suas vidas e culturas.

Segndo dia da Cúpula do Clima

O segundo dia da Cúpula do Clima em Belém, nesta sexta-feira (07), seguiu com uma série de atividades centrais, começando com a tradicional foto oficial dos chefes de Estado, que aconteceu por volta das 10h30. Após a foto, teve início a plenária principal, onde as delegações apresentaram suas propostas para enfrentar a crise climática. Espera-se que no decorrer do dia sejam anunciados novos compromissos de cooperação internacional, com foco em ações de redução de emissões de carbono e na implementação de políticas públicas sustentáveis.

O evento também tem como tema central a transição energética, que ocorrerá em uma sessão temática entre 11h e 13h. Líderes mundiais discutem como substituir gradualmente os combustíveis fósseis por fontes de energia renovável, como solar e eólica, além de abordarem a necessidade de uma transição justa, que leve em consideração os desafios dos países em desenvolvimento.

À tarde, as discussões se concentrarão no impacto do Acordo de Paris, com ênfase nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) dos países e no financiamento climático, aspecto crucial para apoiar os países mais vulneráveis a implementar políticas sustentáveis.