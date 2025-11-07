Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Helder Barbalho celebra impacto positivo da COP 30 em Belém: ‘A decisão foi absolutamente correta’

Governador do Pará destaca o orgulho da população local e a importância global de sediar a Cúpula do Clima na Amazônia, ressaltando a valorização da cultura e da biodiversidade da região.

Jéssica Nascimento e Luiz Moura
fonte

Helder Barbalho ao lado do presidente Lula no 1º dia da Cúpula do Clima. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Em entrevista ao Grupo Liberal no segundo dia da Cúpula do Clima em Belém, o governador Helder Barbalho fez um balanço positivo da realização do evento na capital paraense. Para ele, a escolha de Belém como sede da COP 30 foi uma decisão "absolutamente correta", destacando o orgulho da população local e o impacto global de sediar a conferência em um dos lugares mais emblemáticos do planeta: a Amazônia. Barbalho afirmou que a cidade tem encantado os participantes pela sua beleza e pela preservação de suas culturas e biodiversidade.

Orgulho paraense e reconhecimento internacional

Em sua fala, Helder Barbalho destacou o clima de entusiasmo e orgulho da população de Belém, que, segundo ele, está vivendo um momento histórico de valorização. 

"Você percebe a cidade linda, a população muito feliz, muito orgulhosa, autoestima lá em cima, o paraense orgulhoso do seu estado, da sua cultura, da sua gente", afirmou. 

O governador ressaltou que a realização da COP 30 em Belém coloca a cidade no centro das atenções do mundo, permitindo que o mundo conheça e valorize a Amazônia, suas culturas ancestrais e sua riqueza natural.

Barbalho fez questão de enfatizar que Belém, como capital da Amazônia, consegue equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental.

"É uma capital extraordinária, que consegue ser um centro urbano com seus rios, com suas florestas, com povos ancestrais indígenas, quilombolas e aqueles que vivem nos centros urbanos", destacou.

Valorização da Amazônia no contexto global

Para o governador, a realização da COP 30 na Amazônia é uma oportunidade única para a região ser reconhecida globalmente não apenas pela sua biodiversidade, mas também pela sua importância no combate às mudanças climáticas. 

"Todos estão absolutamente encantados com a experiência de estar em Belém do Pará, de estar na Amazônia", afirmou Barbalho, acrescentando que a escolha da cidade para sediar a cúpula climática foi uma decisão acertada, alinhada com a urgência de ações para preservar o meio ambiente global.

Barbalho ainda destacou que a presença de lideranças mundiais na Amazônia fortalece a ideia de que a luta contra as mudanças climáticas não é apenas uma questão global, mas uma questão vital para a sobrevivência de comunidades como as da Amazônia, que dependem diretamente de um ecossistema saudável para suas vidas e culturas.

VEJA MAIS

image Durante a Cúpula dos Líderes, jornalistas internacionais comentam as primeiras impressões de Belém
Profissionais destacam hospitalidade, culinária e organização da capital paraense durante a cobertura da Cúpula dos Líderes, que antecede a COP 30.

image Veja foto oficial dos líderes mundiais no 2º dia da Cúpula do Clima em Belém
Nesta sexta, devem ser anunciados novos compromissos de cooperação internacional, especialmente no que diz respeito à redução de emissões de carbono e à implementação de políticas públicas sustentáveis.

image ‘Belém é um lugar magnífico para uma COP’, diz presidente da Colômbia ao Grupo Liberal
Gustavo Petro faz elogios a Belém e alerta para a falta de urgência dos países ricos em enfrentar a crise climática.

Segndo dia da Cúpula do Clima

O segundo dia da Cúpula do Clima em Belém, nesta sexta-feira (07), seguiu com uma série de atividades centrais, começando com a tradicional foto oficial dos chefes de Estado, que aconteceu por volta das 10h30. Após a foto, teve início a plenária principal, onde as delegações apresentaram suas propostas para enfrentar a crise climática. Espera-se que no decorrer do dia sejam anunciados novos compromissos de cooperação internacional, com foco em ações de redução de emissões de carbono e na implementação de políticas públicas sustentáveis.

O evento também tem como tema central a transição energética, que ocorrerá em uma sessão temática entre 11h e 13h. Líderes mundiais discutem como substituir gradualmente os combustíveis fósseis por fontes de energia renovável, como solar e eólica, além de abordarem a necessidade de uma transição justa, que leve em consideração os desafios dos países em desenvolvimento.

À tarde, as discussões se concentrarão no impacto do Acordo de Paris, com ênfase nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) dos países e no financiamento climático, aspecto crucial para apoiar os países mais vulneráveis a implementar políticas sustentáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

cúpula do clima

belém

helder barbalho
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda