Reitores da Amazônia discutem em Belém o papel das universidades federais na COP 30

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) realizou em Belém (PA), no dia 24 de setembro, o seminário “Universidades e Biomas: Ciência e Sustentabilidade rumo à COP 30”, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA).

O evento reuniu reitores de diversas universidades federais, especialistas, representantes do governo e lideranças locais para debater a contribuição das instituições de ensino superior no enfrentamento da crise climática e na preservação dos biomas brasileiros.

Universidade como espaço de ciência e transformação

O presidente da Andifes, José Geraldo Ticianeli (UFRR), reforçou que o conhecimento produzido pelas universidades brasileiras é fundamental para a soberania e o futuro do país. “Nosso trabalho é mostrar que o conhecimento gerado no Brasil, especialmente na Amazônia, é essencial para o desenvolvimento sustentável e soberano. Que esta reunião em Belém seja também um momento de reafirmar o papel da Universidade Pública, inclusiva, democrática, socialmente referenciada e comprometida com o futuro do Brasil e com o planeta.”

Amazônia no centro do debate climático

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira, anfitrião do evento, explicou o objetivo da articulação em Belém, cidade que sediará a COP 30 em 2025. “A gente fez uma avaliação que não tinha como ter todos os nossos colegas reitores e reitoras aqui durante a COP 30, e que nós precisávamos, de corpo presente, falar sobre a COP e nos posicionar sobre isso. Então, propusemos esse debate, aqui em Belém, que foi aceito de pronto pela Andifes, e a gente vem construindo, se desafiando a pensar o planeta a partir da Amazônia”, disse.

Mediador da mesa “O papel das universidades e Cefets para preservação e conservação dos biomas com desenvolvimento sustentável”, o reitor da UFABC, Dácio Matheus, destacou o papel da Amazônia no cenário global. “Sem dúvida nenhuma, a Universidade e a Amazônia assumem um papel central na discussão da COP, na medida em que preserva ambientes e condições socioculturais ímpares no planeta e, sem dúvida nenhuma, importantes para esse equilíbrio planetário e para a produção de conhecimentos ligados aos saberes tradicionais e ao papel que as nossas populações tradicionais têm na conservação do planeta e na sua relação com a natureza.”

Integração entre ciência, cultura e povos tradicionais

O encontro também contou com mesas de discussão que abordaram:

A preservação dos biomas brasileiros

A valorização dos saberes tradicionais

O papel das universidades na produção científica voltada para a sustentabilidade

Os debates reforçaram a necessidade de integrar ciência, tecnologia e políticas públicas para enfrentar os impactos da crise climática. Os participantes ressaltaram que a COP 30 em Belém será um momento histórico, colocando os povos amazônidas, suas culturas e conhecimentos tradicionais no centro da agenda climática global.

Compromisso das universidades federais

O seminário reafirmou o protagonismo das universidades federais e Cefets na produção de conhecimento científico e tecnológico, no diálogo com comunidades locais e na formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, o evento marcou mais um passo da Andifes no processo de mobilização e preparação para a COP 30, reforçando o papel da educação superior pública como espaço de reflexão crítica, inovação e transformação social.