O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Quem é Greta Thumberg? Ativista vem a Belém para a Marcha da Cúpula dos Povos durante a COP 30

A ativista sueca, de apenas 22 anos, é conhecida por lutar pelas causas relacionadas à justiça climática do planeta

Victoria Rodrigues
fonte

A ativista climática desembarcou em Belém nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Internacional de Belém. (Foto: Reprodução/ Instagram)

ativista Greta Thumberg desembarcou na capital paraense, na tarde desta sexta-feira (14). Segundo rumores, a jovem sueca irá participar da Marcha da Cúpula dos Povos, no sábado (15), com um trajeto previsto para percorrer as ruas de Belém em defesa da justiça sobre o clima do planeta. A caminhada pacífica faz parte da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

Além da justiça sobre o clima do planeta, também entram em discussão durante a marcha os temas relacionados à proteção da região amazônica e os direitos dos povos originários e tradicionais. Junto com a ativista global, estarão presentes: povos originários, quilombolas, juventudes, trabalhadores urbanos e rurais, organizações feministas, coletivos ambientais, sindicatos e redes internacionais. 

Quem é Greta Thumberg?

A ativista Greta Thumberg é conhecida como um dos maiores nomes globais em defesa das causas ambientais e chegou a ser nomeada a Pessoa do Ano pela revista Time em 2019. A primeira vez que a ativista lutou em prol de justiça e de direitos humanos foi com apenas 15 anos quando realizou a primeira "Greve Escolar pelo Clima" do lado de fora do parlamento sueco, país onde nasceu, no ano de 2018.

Por sua personalidade forte e ativista, Greta Thumberg chegou a ser presa diversas vezes por sua participação em protestos ambientais ao redor do mundo e até foi multada pelos tribunais suecos. Em abril de 2024, ela foi detida duas vezes por conta de seu envolvimento em uma manifestação com outras pessoas que tentaram bloquear uma grande rodovia que fica localizada em Haia, na Holanda. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

