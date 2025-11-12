Barqueata da Cúpula dos Povos chega à Vila da Barca e abre programação do evento
Cerca de 200 embarcações saíram da UFPA e navegam pela Baía do Guajará, marcando o início da Cúpula, que discute justiça climática e direitos dos povos da Amazônia
As primeiras embarcações que participam da Barqueata da Cúpula dos Povos começaram a se aproximar da Vila da Barca, em Belém, no final da manhã desta quarta-feira (12). O evento, que marca a abertura oficial da Cúpula dos Povos, saiu da orla do Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA).
A expectativa dos organizadores é de que a barqueata tenha reunido cerca de 200 embarcações, representando o encontro de povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas e movimentos sociais que se reúnem para debater a justiça climática e os direitos dos povos da Amazônia.
