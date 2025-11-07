Quanto ganha o jornalista que reclamou de preços de coxinha e refrigerante na COP em Belém?

O jornalista Márcio Gomes, da CNN, viralizou nas mídias sociais nesta quinta-feira (6) após aparecer em um vídeo desabafando sobre o preço das comidas nos quiosques durante a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que está acontecendo em Belém do Pará. Na ocasião, ele mostrou que gastou R$ 99 com a compra de apenas dois salgados e um refrigerante em lata.

"Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP 30, fui buscar um salgadinho e tá caro. Esse quiche de espinafre mais esse refrigerante zero, isso aqui deu setenta reais. Achei que ia ser pouco pra me alimentar pelo dia inteiro, então comprei esse camarão com queijo, deu 28 reais, ou seja, aqui deu noventa e nove reais", disse o jornalista no perfil de seu Instagram.

Quanto é o salário do jornalista Márcio Gomes?

O jornalista Márcio Gomes, que era contratado da Globo, saiu da emissora após 24 anos de trabalho em 2020 para ser o apresentador de seu próprio programa: o "CNN Prime Time". Na época, ele decidiu abandonar a TV carioca para aceitar a proposta da CNN por conta do salário, que estava na faixa de R$ 100 mil por mês.

“Foram 24 anos maravilhosos. Mas nada é para sempre. Na minha opinião, você tem que se mexer, é saudável. Não adianta nada ser um supersalário e o trabalho ser uma coisa que você não gosta, ou igual ao que você fazia antes. Aí não significaria nada para mim”, disse Márcio Gomes, que estava muito feliz.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)