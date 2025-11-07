COP 30: Quanto está custando o açaí na Blue Zone, em Belém?

Turistas, jornalistas, autoridades e políticos nacionais e internacionais estão aterrisando na capital paraense para participar da COP 30, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, em Belém.

Ao longo dos últimos dias, durante a Cúpula dos Líderes, houve grande repercussão sobre os preços de comidas na Blue Zone, considerada o coração político do evento que fica instalada próxima ao Hangar Centro de Convenções.

O que é a Blue Zone?

A Blue Zone é o espaço onde ocorrerão as negociações oficiais, a Cúpula de Líderes e as reuniões entre chefes de Estado e delegações internacionais. Por ser uma área restrita, o local foi organizado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e terá acesso concedido apenas a delegações oficiais, organizações credenciadas e imprensa autorizada.

Alguns preços divulgados nas mídias sociais sobre o espaço estavam contemplando coxinhas sendo vendidas a R$ 45 e água por R$ 20. Mas no meio de tantas críticas e mesmo atos xenofóbicos com a alimentação regional e seu preço, uma dúvida surgiu, quanto será que está custando um dos principais alimentos amazônidas, o açaí, no espaço da Blue Zone?

Preços do açaí na Blue Zone

No Hangar, a redação integrada de O Liberal apurou que o açaí está sendo vendido apenas no restaurante Iacitata Ponto de Cultura Alimentar, que originalmente funciona na Tv. Padre Champagnat, bairro da Cidade Velha.

No empreendimento, há dois tipos de açaí: o regional, com farinha, que é mais consumido pelos paraenses e em forma de suco, que é servido em um copo. Confira os valores:

Suco de açaí: R$ 25,00 (pode-se colocar açúcar ou não)

Açaí 250 ml (açaí na cuia ao modo amazônico, acompanhado de farinha d'água ou farinha de tapioca e também pode ser adoçado ou não): R$ 29,00.

O açaí é um dos produtos mais consumidos no Pará e ganhou destaque na Cúpula dos Povos. (Imagem: O Liberal)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)