COP30: preço dos alimentos cai após repercussão negativa na abertura da cúpula dos líderes

Após a repercussão dos preços elevados de alimentos e bebidas, registrada na quinta-feira, 7, primeiro dia da cúpula dos líderes da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), um serviço de café diminuiu os valores dos produtos. O refrigerante, por exemplo, passou de R$ 25 para R$ 20, uma queda de 20%. O strogonoff e o frango xadrez, de R$ 60 para R$ 45 - recuo de 25%.

Apesar de altos, os preços da COP30 não diferem dos de conferências anteriores. Os preços elevados são historicamente comuns nas Cúpulas do Clima, nas quais é possível pagar as compras em dólar ou na moeda local do país anfitrião.

Na manhã desta sexta-feira, 8, os cardápios desse estabelecimento haviam sumido. Questionada sobre o assunto, uma atendente disse que o menu estava sendo reformulado e que a oferta de alimentos aumentaria.

Horas depois, os novos cardápios foram disponibilizados. A lata de água de 350 ml passou de R$ 25 para R$ 20. O copinho de 60 ml de café coado e os chás, no entanto, continuam custando R$ 18. No entanto, há diversas geladeiras espalhadas com latas de água disponíveis gratuitamente, além de bebedouros.

Houve também a incorporação de doces locais, como as trufas de cupuaçu e de castanha do Brasil - cada uma custa R$ 15. Vale lembrar que muitas das pessoas que reclamaram dos valores possuem altos salários.