Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

COP30: preço dos alimentos cai após repercussão negativa na abertura da cúpula dos líderes

Os preços elevados são historicamente comuns nas Cúpulas do Clima, mas em Belém causou mais revolta

Estadão Conteúdo
fonte

Salgados, lanches e doces vendidos na área gastronômica da COP 30 (Gabriel da Mota / O Liberal)

Após a repercussão dos preços elevados de alimentos e bebidas, registrada na quinta-feira, 7, primeiro dia da cúpula dos líderes da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), um serviço de café diminuiu os valores dos produtos. O refrigerante, por exemplo, passou de R$ 25 para R$ 20, uma queda de 20%. O strogonoff e o frango xadrez, de R$ 60 para R$ 45 - recuo de 25%.

Apesar de altos, os preços da COP30 não diferem dos de conferências anteriores. Os preços elevados são historicamente comuns nas Cúpulas do Clima, nas quais é possível pagar as compras em dólar ou na moeda local do país anfitrião.

VEJA MAIS

image Coxinha de R$ 45: confira os preços dos cardápios da COP 30
A área gastronômica é formada por restaurantes de Belém e preços assustam

image Empresários de quiosques de alimentação explicam preços das comidas na Bluezone da COP
Valores de refeições na área das autoridades chamaram a atenção de internautas e moradores da cidade

Na manhã desta sexta-feira, 8, os cardápios desse estabelecimento haviam sumido. Questionada sobre o assunto, uma atendente disse que o menu estava sendo reformulado e que a oferta de alimentos aumentaria.

Horas depois, os novos cardápios foram disponibilizados. A lata de água de 350 ml passou de R$ 25 para R$ 20. O copinho de 60 ml de café coado e os chás, no entanto, continuam custando R$ 18. No entanto, há diversas geladeiras espalhadas com latas de água disponíveis gratuitamente, além de bebedouros.

Houve também a incorporação de doces locais, como as trufas de cupuaçu e de castanha do Brasil - cada uma custa R$ 15. Vale lembrar que muitas das pessoas que reclamaram dos valores possuem altos salários.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP30/BELÉM/PREÇO/ALIMENTOS/REPERCUSSÃO NEGATIVA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda