Príncipe Albert II de Mônaco confirma presença na COP 30 em Belém

Evento será realizado em novembro deste ano, na capital paraense

"Será uma COP fantástica", afirmou príncipe Albert II (Foto: BORIS HORVAT / AFP)

A cerca de um mês e meio da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), mais uma liderança internacional confirmou presença no evento, que será realizado em Belém do Pará. Nesta quinta-feira (24/9), foi a vez do príncipe Albert II, de Mônaco, falar sobre a sua participação na conferência.

“Estou muito ansioso para estar em Belém na COP 30. Eu amo ir para o Brasil, eu amo o seu país. É um belo estado, Belém do Pará. Estaremos todos abertos e eu sei que será uma COP fantástica”, disse o soberano do Principado de Mônaco. A declaração foi divulgada em um vídeo publicado no perfil do Instagram do governador do Pará, Helder Barbalho.

Embora a lista de autoridades que estarão presentes na COP 30 em Belém não tenha sido oficialmente publicada, outros políticos e personalidades nacionais e internacionais já declararam que devem comparecer ao evento. Em junho deste ano, por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, confirmou presença na conferência durante uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Outro político que garantiu presença foi o presidente francês, Emmanuel Macron, que esteve na capital paraense em março de 2024 e visitou a Ilha do Combu ao lado de Lula.

Nesta semana, durante uma ligação telefônica com o emir do Catar, xeique Tamim Bin Hamad Al Thani, o presidente Lula também convidou o líder do país árabe para participar do evento em Belém. Porém, a presença dele ainda não foi confirmada.

A COP 30 será realizada na capital paraense de 10 a 21 de novembro e deve reunir representantes de quase 200 países para discutir medidas que ajudem a limitar o aquecimento da Terra, produzido principalmente pela queima de combustíveis fósseis.

