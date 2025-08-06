Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente da COP 30 afirma: 'Todo o Brasil tem que se reconhecer na COP'

Embaixador André Corrêa do Lago destaca o papel crucial de biomas como a Caatinga para a captura de CO₂

Gabriel da Mota
fonte

André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, foi questionado por parlamentares em audiência pública realizada nesta quarta-feira (6) (Reprodução)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, é uma conferência para todo o Brasil, e não apenas para a Amazônia. A afirmação foi feita pelo presidente do evento, o embaixador André Corrêa do Lago, que destacou os esforços para que todas as regiões e biomas do país se sintam parte das discussões climáticas.

Para materializar essa visão, o embaixador revelou que a identidade visual da COP 30 foi estrategicamente ajustada. “Quando saiu o primeiro momento do símbolo da COP, estava 'COP 30 Amazônia'. Aí uma série de pessoas do governo chamou a atenção de que, não, a COP 30 é no Brasil. Então, agora o símbolo da COP é 'COP 30 Brasil Amazônia'”, explicou, durante audiência na Câmara dos Deputados.

Biomas como a Caatinga também serão contemplados na COP 30

A fala do embaixador responde ao anseio de parlamentares de outras regiões, que pediram atenção a biomas como a Caatinga. Corrêa do Lago demonstrou sensibilidade à pauta e reconheceu a importância científica de ecossistemas fora da Bacia Amazônica.

VEJA MAIS

image 'Não há plano B. É B de Belém', diz presidente da COP 30 sobre sede do evento
Embaixador André Corrêa do Lago rebate especulações e afirma que a capital paraense é a escolha "lógica" para sediar o evento

image Presidente da COP 30 reconhece alta nos preços de hospedagem em Belém
André Corrêa do Lago afirma que valores das diárias “estão muito acima” de outras edições, mas garante que conferência será mantida na capital paraense

image COP 30 será momento de 'ajuste', diz André Corrêa do Lago
Embaixador cita saída dos EUA do Acordo de Paris e reforça a importância da presença internacional em Belém durante a conferência climática.

“Eu devo dizer que eu aprendi razoavelmente recentemente essa questão do quanto a Caatinga tem um efeito positivo para mudança do clima em captura de CO₂, porque na verdade a Caatinga tem uma floresta por baixo. E o solo é que é o grande segredo”, afirmou.

COP 30 busca sinergia entre convenções da ONU sobre meio ambiente

A presidência da COP 30 trabalha ainda para fortalecer a sinergia entre as três grandes convenções da ONU originadas na Rio-92: a do Clima, a da Biodiversidade e a de Combate à Desertificação. Segundo o embaixador, o objetivo é garantir que o financiamento internacional seja mais bem dividido e que as soluções sejam integradas, refletindo a complexidade e a riqueza ambiental de todo o território nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

cop 30 em belém

andré corrêa do lago

biomas brasileiros

amazônia
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda