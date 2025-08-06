'Não há plano B. É B de Belém', diz presidente da COP 30 sobre sede do evento

Diante de questionamentos recentes sobre a capacidade de Belém para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), o presidente do evento, embaixador André Corrêa do Lago, reafirmou a realização do encontro na capital paraense.

“Sim, vai ser em Belém. Eu tenho dito que não há plano B. É B de Belém”, declarou nesta quarta-feira (6), durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Escolha de Belém é estratégica, afirma embaixador

A declaração foi uma resposta direta à deputada Duda Salabert (PDT-MG), que presidia a sessão e abordou as dúvidas sobre a infraestrutura da cidade. Corrêa do Lago argumentou que a escolha vai além do simbolismo de sediar a COP na Amazônia. Segundo ele, é uma decisão prática e coerente com a realidade global.

“Nós somos um país em desenvolvimento com várias cidades médias como Belém, e a maior parte do mundo é um mundo em desenvolvimento. Nós estamos em Belém com uma cidade que representa a realidade da esmagadora maioria do mundo”, explicou.

Conferência para mostrar os desafios do clima

O presidente da COP 30 reforçou que o objetivo da liderança brasileira, sob comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é evidenciar os desafios reais que precisam ser enfrentados na agenda climática.

“O que nós queremos, e nisso a liderança do presidente Lula é essencial, é mostrar os desafios que ainda temos pela frente”, disse Corrêa do Lago.

Ele finalizou com uma crítica indireta aos que preferem uma sede mais convencional para o evento: “É ter uma conferência num lugar que não é um lugar decorativo, de férias, em que as pessoas estão lá para passar um bom momento”.