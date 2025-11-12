COP 30: Onde tem atendimento médico no Parque da Cidade? Veja pontos na Green e Blue Zone

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) estruturou uma rede de atenção à saúde para garantir assistência médica rápida, eficiente e humanizada durante a programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém. Para atender participantes, visitantes e profissionais, foram instalados quatro postos fixos de atendimento médico.

Essas estruturas oferecem atendimento de urgência e emergência de baixa complexidade e contam com suporte de profissionais bilíngues e equipes de vigilância.

Ponto de atendimento da Green Zone

O Parque da Cidade, que abriga a Green Zone da COP 30, possui um posto de atendimento médico fixo.

Este espaço começou a funcionar na segunda-feira (10), coincidindo com o início da programação aberta ao público.

Como funciona o posto da Green Zone?

O posto da Green Zone opera 12 horas por dia e o atendimento é totalmente gratuito.

O foco do serviço é atender as pessoas que estão circulando pelo espaço, sejam visitantes, participantes dos eventos ou profissionais que trabalham no local.

Serviços e estrutura:

Baixa complexidade : O posto oferece atendimento de urgência e emergência classificado como de baixa complexidade.

: O posto oferece atendimento de urgência e emergência classificado como de baixa complexidade. Triagem e recepção : A estrutura física conta com recepção e triagem, onde é realizada a classificação de risco do paciente.

: A estrutura física conta com recepção e triagem, onde é realizada a classificação de risco do paciente. Consultório e medicação : O local possui consultório médico e sala de medicação.

: O local possui consultório médico e sala de medicação. Estabilização : Há uma sala de estabilização equipada para casos de intercorrência mais grave.

: Há uma sala de estabilização equipada para casos de intercorrência mais grave. Equipe : A equipe é integrada e formada por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, uma recepcionista e profissionais da Vigilância Epidemiológica da Sespa.

: A equipe é integrada e formada por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, uma recepcionista e profissionais da Vigilância Epidemiológica da Sespa. Atendimento a estrangeiros: O posto está preparado para atender estrangeiros, contando com o suporte de intérpretes e de profissionais que falam outros idiomas.

Protocolo para casos graves

Em situações de maior gravidade, o paciente é estabilizado no local e, quando necessário, é encaminhado por ambulância para um hospital de referência mais adequado, considerando o tipo e a gravidade do quadro.

Cobertura de saúde na Blue Zone

Além do posto na Green Zone, a rede de atenção à saúde conta com mais três postos fixos instalados na Blue Zone, a sede oficial da COP 30.

A Blue Zone está localizada na Avenida Júlio César.

Horário de funcionamento na Blue Zone:

Os três postos da Blue Zone funcionam durante todo o período do evento, que se estende entre os dias 10 e 21 de novembro:

Um posto opera 24 horas por dia. Os outros dois funcionam por 12 horas diárias.

Essa distribuição garante a cobertura completa em todos os turnos.

Coordenação e segurança sanitária

O atendimento segue protocolos testados em grandes eventos internacionais. O fluxo de acolhimento, triagem e encaminhamento é padronizado e coordenado pelo Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde (CIOCS COP 30).

O CIOCS COP 30 é uma força-tarefa que reúne equipes da Sespa, da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e do Ministério da Saúde (MS).

Além da assistência médica direta, equipes da Sesma, com apoio da Sespa, também realizam ações de vigilância sanitária nos espaços de alimentação e circulação, reforçando as medidas de segurança sanitária durante a conferência.

