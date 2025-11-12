Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ministro das Cidades afirma que Belém segue no radar de investimentos em setores estratégicos

Ações são voltadas a serviços de mobilidade, habitação e saúde, por exemplo

O Liberal
fonte

Ministro fala do futuro de projetos para Belém (Marcelo Camargo | Agência Brasil)

Jader Filho falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre os resultados da gestão e os investimentos que Belém ainda deve receber. A entrevista aconteceu nesta quarta-feira (12), terceiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Para ele, a determinação do que será feito para as cidades precisa partir da base, diretamente dos prefeitos e governadores, já que são eles que entendem as necessidades das suas respectivas localidades.

Além de obras já inauguradas, o porta-voz da pasta reforça que há projetos em construção e outros em fase de planejamento. Essas iniciativas são pensadas para melhorias em setores essenciais, como saúde, moradia e mobilidade urbana. Entre os serviços do Ministério das Cidades na capital paraense, está a reorganização de canais e as entregas de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo Jader, seu papel nesta conferência foi também o de estimular a presença mais intensa dos gestores locais, tanto no processo de decisão quanto na implementação de políticas públicas. Em relação às obras para Belém, o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) segue firme, com mais de 4 mil unidades habitacionais previstas para a cidade, além das unidades que já estão sendo entregues.

“Nós entregamos, no mês passado, as unidades do Viver Outeiro, que são mil unidades. Vamos entregar agora o Viver Pratinha, com cerca de oitocentas unidades, e temos o Viver Mosqueiro, com mais mil unidades, que vão ser entregues no início do próximo ano. Então vamos continuar avançando para que Belém continue tendo mais obras”, afirma o ministro.

Ele também celebra uma parceria com o Governo do Estado do Pará, que levará uma série de revitalizações a áreas de canais da capital. A lista mencionada por ele inclui o canal do Tucunduba, Mata-Fome, São Joaquim e a obra na Avenida Bernardo Sayão..

image Governo quer encerrar ano com mais de 2 milhões de unidades do MCMV, diz ministro
Segundo ele, com a meta de 2025 completa, ele sairá candidato a deputado federal pelo Estado do Pará no próximo ano

image Retomada de obras do Minha Casa, Minha Vida Rural garante moradia a 20 famílias no Pará
Unidades habitacionais entregues em São João de Pirabas são resultado de obras paralisadas desde 2021 e retomadas pelo Ministério das Cidades

image Jader Filho cobra 'soluções concretas' e diz que 'planeta tem pressa'
Ministro das Cidades destacou que 82% das emissões globais partem das áreas urbanas e defendeu que a prevenção deve estar no orçamento de cidades e estados

Somados a esses esforços, ele ainda recorda as entregas que ocorreram durante e em razão da COP30, como a inauguração da nova estação de tratamento de Belém e o BRT Metropolitano, em parceria com os governos estadual e federal.

“Tem mais obras chegando para Belém, tem mais obras chegando para o Pará. Ainda temos as obras de macrodrenagem para acabar com os alagamentos — e não é apenas em Belém, mas em todas as regiões do nosso estado. Há também obras de contenção de encostas acontecendo em Belém, Santarém e outros municípios”, reforça o representante da pasta.

