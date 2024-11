Legado da COP 30, obra do Canal da Timbó alcança mais de 80% dos serviços executados

Mais um legado da realização da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, que acontecerá em novembro de 2025, em Belém, a obra do Canal da Timbó, no bairro do Marco, alcançou mais de 80% dos serviços executados. Com uma extensão de 263 metros, as intervenções estão sendo realizadas no trecho da Passagem Valdir Acatauassú Nunes até a Passagem José Leal Martins.

O Canal da Timbó foi totalmente retificado em placas de concreto. Como parte dos trabalhos no local, já foram concluídos 526 metros de rede de abastecimento de água, 526 metros de rede de esgotamento sanitário e 150 metros de rede do sistema de drenagem pluvial, além da execução das fundações de duas passarelas.

Com o Programa Aterro de Quintais, que também integra a obra do canal, foram entregues mais de 2.000 m³ de aterro à população. “O governador Helder Barbalho havia feito uma parte da obra, que já estava muito boa, e estão finalizando a outra. Sei que vai ficar melhor ainda, não vai mais encher. São benefícios para todo o povo aqui da Timbó, do bairro do Marco”, comemorou Raimundo Silva, morador do entorno do canal.

Hoje, o Canal da Timbó está recebendo serviços de construção de ciclovia, pavimentação asfáltica, meio-fio, calçada, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e fabricação da estrutura metálica das passarelas.

Um dos mais de 150 trabalhadores que fazem parte da obra, o armador Edmilson Almeida destacou a empregabilidade proporcionada pelo Governo do Pará, a partir da realização da COP 30. “Estou desde o primeiro dia nessa obra e me sinto privilegiado. Trabalhei no Canal da Mundurucus e agradeço muito a Deus por mais essa oportunidade. É algo que gera trabalho para muitas pessoas que estavam desempregadas. Agradeço a Deus e ao nosso governador Helder Barbalho por fazer parte dessa obra”, falou Edmilson Almeida.

O Estado segue avançando nas obras do maior programa de macrodrenagem da história de Belém. Desde 2019, o governo estadual já garantiu mais de R$ 1,6 bilhão para a requalificação de 17 canais, essenciais para prevenir inundações e alagamentos, o que contribui para maior qualidade de vida à população residente às margens desses espaços. Um benefício que abrange mais de 520 mil pessoas na capital paraense.

Parte das obras nos canais de Belém está sendo realizada com recursos para a realização da COP 30 - Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (ONU), em novembro de 2025, em parceria com a Itaipu Binacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo Federal.

“Vamos recepcionar turistas, convidados e chefes de Estado na COP 30, mas também é importante produzirmos obras que não fiquem somente para esse importante evento mundial. Os investimentos nos canais, como o da Timbó, serão legados para os moradores, que merecem cada vez mais melhorias a partir desses serviços de infraestrutura”, disse Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.