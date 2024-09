Investimentos para COP 30 vão transformar o cenário da capital

O Governo do Estado dispõe de um orçamento de R$ 4 bilhões para investir em obras da COP 30 no ano de 2024, dos quais R$ 2 bilhões foram captados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 1 bilhão é fruto de um convênio de infraestrutura com a Itaipu Binacional e o restante do investimento é proveniente do Tesouro do Estado.

Obras importantes, como o Parque da Cidade, estão em fase avançada e devem ser concluídas no começo do segundo semestre do ano que vem (Foto: Alexandre Costa / O Liberal)

Para a realização da Conferência, o governo do Pará prevê a execução de mais de 20 obras estruturantes, nas áreas de conectividade, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, que visam não apenas permitir que Belém esteja preparada para ser a cidade sede do evento, mas também permitir a solução de problemas históricos da capital paraense, deixando como legado para a população uma cidade requalificada, que possa funcionar como a porta de entrada da Amazônia e, desta forma, fomentar o turismo na região.

As obras em execução visam não apenas preparar a cidade sede do evento, mas, permitir a solução de problemas históricos da capital paraense (Foto: Carlos Tavares / Agência Pará)

As obras da COP, segundo o governo, têm seus cronogramas de execução monitorados por equipes de consultores especialistas em obras públicas contratadas pelo governo do Pará. A previsão de entrega das obras é até novembro de 2025, antes do evento, porém, diversas obras importantes, como o Parque da Cidade e o Porto Futuro II, estão em fase avançada e devem ser concluídas no começo do segundo semestre do ano que vem.

As obras da COP 30 têm seus cronogramas de execução monitorados por equipes de consultores especialistas contratados pelo Governo do Pará (Fotos: Carlos Tavares / Agência Pará)

Lista de obras para a COP 30

Intervenções da Nova Doca, Tamandaré e Canais

Empregos: Cerca de 2 mil

Porto Futuro II e Parque da Cidade

Empregos: 1.600

Reforma do Complexo Ver-o-Peso

Investimento: R$ 64 milhões

Empregos: 298 (165 diretos e 133 indiretos)

Revitalização das ruas João Alfredo e Santo Antônio

Investimento: R$ 5 milhões

Empregos: 51 (23 diretos e 38 indiretos)

Duplicação da avenida Bernardo Sayão

Investimento: R$ 246,7 milhões

Empregos: 1.460 (576 diretos e 874 indiretos)

Requalificação do Mercado de São Brás

Investimento: R$ 118,3 milhões

Empregos: 3.500 (500 diretos e 3 mil indiretos)

Parque Urbano Igarapé São Joaquim

Investimento: R$ 150 milhões

Empregos: 2.856 (1.146 diretos e 1.710 indiretos)

Revitalização da avenida Júlio César

Investimento: R$ 136,6 milhões

Empregos: 1.996 (751 diretos e 1.245 indiretos)

Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Igarapé Mata Fome (Prommaf)

Investimento: R$ 401,8 milhões

Empregos: 7.634 (3.063 diretos e 4.571 indiretos)

Reforma do Parque Ambiental Gunnar Vingren

Investimento: R$ 32 milhões

Empregos: 481 (244 diretos e 237 indiretos)

Distrito de Inovação e Bioeconomia

Investimento: R$ 7 milhões

Empregos: 131 (51 diretos e 80 indiretos)

Transporte Público e Frota de Ônibus

Investimento: R$ 133,6 milhões

Empregos: 30 (20 diretos e 10 indiretos)

Nova Romulo Maiorana

Investimento: R$ 27 milhões

Empregos: 384 (124 diretos e 206 indiretos)

Fonte: Governo do Pará e Prefeitura de Belém