Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Hotel Vila COP garante mais de 400 suítes para delegações estrangeiras

Diárias foram padronizadas e espaço deve ganhar funções administrativas após a COP 30

O Liberal
fonte

Vila COP chega a 89% de execução e garante mais leitos para delegações (Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

A obra da Vila COP se soma aos esforços para ampliar a cobertura de hospedagens em Belém, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada de 10 a 21 de novembro na capital. Em nota, a Secretaria de Estado de Comunicação do Pará (Secom), informa que o projeto vai ofertar 405 suítes reservadas a líderes, chefes de Estado e delegações participantes, com diárias limitadas a US$ 300 dólares.

A obra já alcançou 89% de execução e está localizada nas proximidades do Hangar Centro de Convenções, do Parque da Cidade e da Blue Zone, um ponto estratégico para quem irá transitar nos diferentes equipamentos com atividades durante o evento.

A construção da Vila COP evitou o uso intensivo de concreto e madeira, utilizando tecnologias inovadoras para erguer uma estrutura mais alinhada aos princípios de sustentabilidade pautados no encontro climático. Para isso optaram pelo método modular de Steel Frame e Steel Deck, que reduz o tempo de execução e gera menos resíduos que as construções convencionais. "Devido ao método modular, a obra prevê menos impacto ambiental, redução de resíduos, eficiência estrutural, economia e sustentabilidade", diz trecho da nota.

VEJA MAIS

image Candidatos a vagas no Hotel Vila Galé, em Belém, usam plataforma online
Governo do Pará e empreendimento promovem mutirão de empregos para hotel no Porto Futuro II

image Comissão da Câmara dos Deputados visita obras da COP30 em Belém
Deputados federais conheceram o Porto Futuro II, Parque da Cidade, Hangar e a Vila COP

image Obras na avenida Romulo Maiorana seguem em ritmo avançado para conclusão até a COP 30
A reurbanização inclui a construção de ciclovias, calçadas, pistas de caminhadas, bicicletário, áreas de lazer e a revitalização da pavimentação e drenagem

Legado

Outro impacto do empreendimento é geração de 400 empregos diretos, além da movimentação da cadeia econômica relacionada à construção civil. Para o governo estadual, o projeto também vira legado, assim como as demais obras de preparação a COP 30. A nota afirma que, após a conferência das partes, a estrutura da Vila COP será utilizada como um centro administrativo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

vila cop

obras para a cop 30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda