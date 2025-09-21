Hotel Vila COP garante mais de 400 suítes para delegações estrangeiras

A obra da Vila COP se soma aos esforços para ampliar a cobertura de hospedagens em Belém, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada de 10 a 21 de novembro na capital. Em nota, a Secretaria de Estado de Comunicação do Pará (Secom), informa que o projeto vai ofertar 405 suítes reservadas a líderes, chefes de Estado e delegações participantes, com diárias limitadas a US$ 300 dólares.

A obra já alcançou 89% de execução e está localizada nas proximidades do Hangar Centro de Convenções, do Parque da Cidade e da Blue Zone, um ponto estratégico para quem irá transitar nos diferentes equipamentos com atividades durante o evento.

A construção da Vila COP evitou o uso intensivo de concreto e madeira, utilizando tecnologias inovadoras para erguer uma estrutura mais alinhada aos princípios de sustentabilidade pautados no encontro climático. Para isso optaram pelo método modular de Steel Frame e Steel Deck, que reduz o tempo de execução e gera menos resíduos que as construções convencionais. "Devido ao método modular, a obra prevê menos impacto ambiental, redução de resíduos, eficiência estrutural, economia e sustentabilidade", diz trecho da nota.

Legado

Outro impacto do empreendimento é geração de 400 empregos diretos, além da movimentação da cadeia econômica relacionada à construção civil. Para o governo estadual, o projeto também vira legado, assim como as demais obras de preparação a COP 30. A nota afirma que, após a conferência das partes, a estrutura da Vila COP será utilizada como um centro administrativo.