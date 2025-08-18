Comissão da Câmara dos Deputados visita obras da COP30 em Belém

Uma comitiva da Câmara dos Deputados está em Belém para acompanhar de perto o andamento das principais obras da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada na capital paraense em novembro. Os deputados conheceram o Porto Futuro II, o Parque da Cidade, o Hangar e a Vila COP, e se reuniram com o governador Helder Barbalho.

A agenda foi organizada pela deputada Elcione Barbalho (MDB/PA), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). Estão em Belém os deputados Duda Salabert (PDT/MG), presidente da SUBCOP30; Iza Arruda (MDB/PE); e Bandeira de Mello (PSB/RJ).

“O Parque da Cidade é um presente que vai ficar para a população paraense. Além de ser palco da COP30, será um espaço de lazer, cultura e esporte para as famílias, gerando empregos e fortalecendo o turismo local”, disse a deputada Elcione Barbalho.

A deputada Duda Salabert afirmou que Belém reúne as condições necessárias para sediar o evento global. “Participei das COPs em Dubai e Baku, e posso afirmar que Belém está mais do que pronta para sediar a COP30. Vimos que a cidade se estrutura de forma exemplar para receber o mundo”.

Salabert destacou inclusive que é autora do projeto de lei que pretende tornar Belém, simbolicamente, a capital do Brasil durante a COP30. Isto é, no período de 10 a 21 de novembro próximo.

No encontro com o governador Helder Barbalho, os parlamentares conversaram sobre a COP30 como vitrine internacional para a Amazônia e oportunidade de mostrar ao mundo a conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental.

A 84 dias para a conferência, a visita da comitiva reforça o papel estratégico de Belém e do Pará no debate climático global e garante que os benefícios das obras e investimentos fiquem como legado para a população local.