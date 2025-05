Família Schurmann inicia retorno ao Brasil no veleiro Kat com destino à COP 30

A família Schurmann inicia o retorno ao Brasil a bordo do veleiro Kat com destino à COP 30, no Estado do Pará. A família, que realiza em parceria com uma equipe de pesquisadores a expedição “Voz dos Oceanos”, se prepara para sair de Sorong – maior cidade de Papua Ocidental, província da Indonésia localizada na ilha da Nova Guiné. Os viajantes cruzarão dois oceanos (Índico e Atlântico) em apenas seis meses para concluir a primeira volta ao mundo da “Voz dos Oceanos”, chegando em Belém.

Os velejadores devem começar a jornada pela região da Indonésia, passando mais uma vez rapidamente pela Austrália, com uma parada estratégica na África. A Família Schurmann, conhecida pelas expedições de veleiro ao redor do mundo, está atualmente em nova viagem, que começou em 2021. Parte do projeto "Voz dos Oceanos" pretende testemunhar, documentar e promover soluções para o lixo marinho em águas internacionais. A iniciativa conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e de outras entidades.

O navegador David Schurmann, CEO do projeto Voz dos Oceanos, quer que a COP no Pará sirva como um momento de mudança. "Queremos que a COP 30 seja um marco mundial. Sem o azul não existe o verde! A sociedade precisa entender a relevância dos oceanos, e essa união de vozes potentes busca deixar esse legado para o planeta", argumenta.

Durante a COP 30, o projeto atuará nas chamadas Blue Zone e Green Zone, apresentando, por exemplo, os resultados da pesquisa científica que está sendo realizada nos últimos três anos, cuja fase de coleta de amostras foi concluída justamente em Belém, no final de 2024. Os pesquisadores atuarão nas Free Zones, onde todos poderão se conectar com o Oceano.

Eles planejam organizar um espaço que constituirá uma área de conexão – ou reconexão – da sociedade civil com o oceano, representado por respeitadas ONGs nacionais e internacionais, ambientalistas, educadores, estudantes, ribeirinhos, povos originários, gestores públicos e empreendedores.

O projeto Voz dos Oceanos pretende ser o epicentro dos oceanos na COP 30, um espaço aberto a pessoas que desejam se relacionar, aprender e promover a mudança necessária para recuperar e preservar o 'Planeta Água'. A área terá uma programação extensa de atividades, divididas entre experiências, conteúdos, workshops, networking e cases de sustentabilidade com espaços para universidades, cientistas, organizações ambientais, projetos de impacto, autoridades, executivos de grandes empresas, formuladores de políticas, ativistas à frente da nova agenda climática global, entre outras vozes relevantes de atuação regional, nacional e mundial.

O Voz dos Oceanos tem direcionado os esforços e força midiática para outros projetos multidisciplinares de preservação dos oceanos com uma segunda embarcação que navegará pela costa brasileira, saindo do Rio de Janeiro com destino a Belém. Essa segunda embarcação partiu no segundo semestre do ano passado, após a conclusão da expedição científica na capital paraense. Em 2024, os pesquisadores saíram de Florianópolis rumo ao Rio de Janeiro, onde ocorreu o G20 Brasil, para destacar a causa oceânica no evento.

Durante a COP 30, os dois veleiros também serão abertos à visitação pública. Como as embarcações são também as moradias dos Schurmann e da tripulação do projeto Voz dos Oceanos, as visitações acontecerão em dias e horários pré-definidos, que serão informados previamente. O projeto trará, ainda, a exposição Voz dos Oceanos para a COP 30, uma experiência imersiva que conquistou o público de São Paulo no ano passado e que terá sua segunda edição aberta em Belém, seguindo posteriormente para outras cidades do país.

Outro destaque será o lançamento do estudo sobre a presença de microplásticos em bivalves coletados na costa brasileira, durante a expedição científica do Voz dos Oceanos em parceria com a Cátedra Unesco de Sustentabilidade Oceânica, do Instituto Oceanográfico da USP.

Haverá ainda o lançamento - com noite de autógrafos - da coleção de livros infantojuvenis “Kat e a Voz dos Oceanos”, de Heloisa Schurmann, escritora e uma das líderes da iniciativa. O objetivo é implantar um projeto educacional nos meses que antecedem a COP 30, fortalecendo práticas cotidianas de solução ambiental e resiliência climática, por meio de uma educação técnica empreendedora, inovadora e criativa de economia circular junto a uma comunidade da Grande Belém.