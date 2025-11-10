Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Fafá de Belém canta 'Amazônia' e dá boas-vindas ao mundo na abertura da COP 30

Cerimônia de abertura da conferência reuniu líderes mundiais e destacou a cultura amazônica

Amanda Martins
fonte

Show de Fafá de Belém na abertura da COP 30 (Divulgação)

A cantora Fafá de Belém se apresentou na manhã desta segunda-feira (10) durante a cerimônia de abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém. O evento marcou o início oficial das atividades da conferência, que reúne líderes e delegações internacionais na capital paraense até o dia 21 de novembro.

Com uma carreira que ultrapassa cinco décadas, Fafá interpretou a canção Amazônia”, em um momento de celebração à região que sedia o encontro climático.

A apresentação contou ainda com a participação especial da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que subiu ao palco para cantar “Emoriô”, composição de Gilberto Gil e João Donato.

Antes de iniciar o show, Fafá se apresentou ao público e fez um agradecimento especial. “Meu nome é Fafá de Belém, sou cantora, ativista, mas antes de tudo uma mulher amazônida. Obrigada a todos que estão, vieram olhar para a gente. Obrigada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por trazer o mundo para olhar o povo que vive embaixo dessa floresta”, disse.

Durante sua participação, a artista também saudou autoridades, líderes e delegações presentes na cerimônia.

Palavras-chave

show fafá de belém

cultura

celebridades

COP 30

Fafá de Belém canta 'Amazônia' e dá boas-vindas ao mundo na abertura da COP 30

abertura da cop 20
COP 30
.
