Fafá de Belém canta 'Amazônia' e dá boas-vindas ao mundo na abertura da COP 30

A cantora Fafá de Belém se apresentou na manhã desta segunda-feira (10) durante a cerimônia de abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém. O evento marcou o início oficial das atividades da conferência, que reúne líderes e delegações internacionais na capital paraense até o dia 21 de novembro.

Com uma carreira que ultrapassa cinco décadas, Fafá interpretou a canção “Amazônia”, em um momento de celebração à região que sedia o encontro climático.

A apresentação contou ainda com a participação especial da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que subiu ao palco para cantar “Emoriô”, composição de Gilberto Gil e João Donato.

Antes de iniciar o show, Fafá se apresentou ao público e fez um agradecimento especial. “Meu nome é Fafá de Belém, sou cantora, ativista, mas antes de tudo uma mulher amazônida. Obrigada a todos que estão, vieram olhar para a gente. Obrigada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por trazer o mundo para olhar o povo que vive embaixo dessa floresta”, disse.

Durante sua participação, a artista também saudou autoridades, líderes e delegações presentes na cerimônia.