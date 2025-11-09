Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Fafá de Belém faz show gratuito durante a COP 30 nesta segunda-feira (10)

Já na sexta-feira (14), cantora sobe ao palco do Theatro da Paz com o espetáculo “Amazônica”

O Liberal
fonte

Fafá de Belém se apresenta durante a COP (Aryanne Almeida / Divulgação)

A cantora Fafá de Belém se apresenta nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, na Arena Jambu, montada no Sesc Doca, em Belém. O show integra a programação gratuita do Sistema Comércio (CNC, Fecomércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais) e do Sistema Transporte (CNT/SEST SENAT/ITL).

Já na sexta-feira (14), Fafá de Belém sobe ao palco do Theatro da Paz com o espetáculo “Amazônica”, ao lado do maestro João Carlos Martins, do músico paraense João Paulo Daibes e de um quarteto de cordas local.

A apresentação destaca o protagonismo artístico da região e terá toda a renda revertida para a Casa do Pão de Santo Antônio. Os ingressos estão disponíveis no site e aplicativo Ticket Fácil, além da bilheteria do teatro.

Arena Jambu

A programação da Arena Jambu começou na última quinta-feira (6) e vem reunindo nomes da música local em apresentações gratuitas e solidárias. Já se apresentaram artistas como Vingadores do Brega, Lucyan Costa, Félix Robatto e Edilson Morenno.

Nos próximos dias, o público poderá conferir shows de Dona Onete, Fruta Quente, Warilou, Zaynara, Lia Sophia e da aparelhagem Mega Príncipe Negro.

Serviço

  • Evento: Fafá de Belém — show na Arena Jambu (Sesc Doca)
  • Data: Segunda-feira, 10 de novembro
  • Horário: 19h às 23h
  • Entrada: 1 kg de alimento não perecível (doações ao Sesc Mesa Brasil)
  • Retirada de ingressos: plataforma EventMaster
  • Programação do Sistema Comércio: segue até 27 de novembro, com atividades em espaços como Sesc Teatro Casa Isaura Campos, Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e Sesc Casa de Artes Cênicas.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda