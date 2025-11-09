Fafá de Belém faz show gratuito durante a COP 30 nesta segunda-feira (10)

A cantora Fafá de Belém se apresenta nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, na Arena Jambu, montada no Sesc Doca, em Belém. O show integra a programação gratuita do Sistema Comércio (CNC, Fecomércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais) e do Sistema Transporte (CNT/SEST SENAT/ITL).

Já na sexta-feira (14), Fafá de Belém sobe ao palco do Theatro da Paz com o espetáculo “Amazônica”, ao lado do maestro João Carlos Martins, do músico paraense João Paulo Daibes e de um quarteto de cordas local.

A apresentação destaca o protagonismo artístico da região e terá toda a renda revertida para a Casa do Pão de Santo Antônio. Os ingressos estão disponíveis no site e aplicativo Ticket Fácil, além da bilheteria do teatro.

Arena Jambu

A programação da Arena Jambu começou na última quinta-feira (6) e vem reunindo nomes da música local em apresentações gratuitas e solidárias. Já se apresentaram artistas como Vingadores do Brega, Lucyan Costa, Félix Robatto e Edilson Morenno.

Nos próximos dias, o público poderá conferir shows de Dona Onete, Fruta Quente, Warilou, Zaynara, Lia Sophia e da aparelhagem Mega Príncipe Negro.

Serviço

Evento: Fafá de Belém — show na Arena Jambu (Sesc Doca)

Fafá de Belém — show na Arena Jambu (Sesc Doca) Data: Segunda-feira, 10 de novembro

Segunda-feira, 10 de novembro Horário: 19h às 23h

19h às 23h Entrada: 1 kg de alimento não perecível (doações ao Sesc Mesa Brasil)

1 kg de alimento não perecível (doações ao Sesc Mesa Brasil) Retirada de ingressos: plataforma EventMaster

plataforma EventMaster Programação do Sistema Comércio: segue até 27 de novembro, com atividades em espaços como Sesc Teatro Casa Isaura Campos, Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e Sesc Casa de Artes Cênicas.