Empreendedores lançam Rota Combu com foco em turismo sustentável

Será realizado nesta terça-feira (23/9) o lançamento oficial da Rota Combu, que reúne 14 empreendimentos que atuam no turismo sustentável da ilha. Esta é a primeira rota turística do Combu, contemplando os quatro eixos prioritários da COP 30: Alimentos e Bebidas, Mobilidade, Hospitalidade e Economia Criativa.

Conforme informações divulgadas pelo Sebrae/PA, a cerimônia está marcada para as 11h, no restaurante Porto Combu, e terá a apresentação do roteiro e do plano de promoção da rota dentro e fora do Brasil.

Entre as autoridades confirmadas estão o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; o secretário de Estado de Turismo do Pará, Eduardo Costa; a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Cilene Sabino; e o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Alex Flávio da Silva. O evento será conduzido pelo diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Segundo o Sebrae, a construção da rota foi resultado de um trabalho coletivo de seis meses, com reuniões, consultorias e pesquisas junto aos pequenos negócios da ilha. Os próprios empreendedores definiram as diretrizes da iniciativa.

Com a nova rota, a Ilha do Combu reforça seu potencial como destino de turismo sustentável, preparando-se para receber visitantes locais, nacionais e internacionais antes, durante e depois da COP 30.