Embratur tem ações para promover o turismo em Belém visando à COP 30

Um programa de trabalho visando à acessibilidade nos mais diversos transportes durante a COP 30, que será realizada em Belém, foi inaugurado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). A iniciativa faz parte de uma série de propostas que a instituição tem colocado em prática para potencializar a experiência dos vários turistas que a cidade espera receber para o evento em 2025. Entre parcerias com companhias aéreas e associações de cruzeiros, o objetivo é trazer o público internacional para o Pará e ajudá-los na circulação e hospedagem dentro do estado.

As informações foram confirmadas com exclusividade pela diretora de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Jaqueline Gil, em entrevista para o Grupo Ligeral.

Belém foi anunciada como sede da COP 30 no último dia 26 de maio, após confirmação da Organização das Nações Unidas (ONU). A candidatura da cidade foi oficializada em janeiro. Com isso, os investimentos e realizações estão voltadas para preparar a capital paraense para receber o contingente de visitantes que o evento trará. Nesse sentido, a Agência busca promover a imagem local ao exterior.

Jaqueline explica que, dentre as ações que apoiam o turismo em Belém, a Embratur vai trabalhar para que o setor seja fortalecido em todas as fases da COP: pré, durante e pós, visando deixar um legado positivo para a cidade. O programa de diversificação de transportes inclui o aumento na oferta de voos, perfis de hospedagens - no caso dos cruzeiros - e fomento do turismo amazônico. “A gente tem como objetivo desse programa fomentar todo tipo de demanda e de serviços internacionais que fortaleçam e diversifiquem os modais de transportes que podem trazer estrangeiros até o Pará”, diz.

“Então, a gente vem fazendo uma série de engajamento com companhias aéreas, com aeroportos, principalmente os que estão agora concessionados, e fazendo um trabalho de captação de novos voos bastante ativos, mas, também a gente vem falando com os cruzeiros. No Brasil, eles têm uma associação com quem já conversamos sobre a oportunidade da COP. Os cruzeiros na cidade tem várias questões a potencializar o evento, entre eles, contribuir no perfil das hospedagens, aumentar a oferta e servir de meio de expedição para os visitantes conhecerem a Amazônia a dentro”, acrescenta Jaqueline.

O impacto esperado das ações é que o evento seja bom para Belém e para o Pará em todos os sentidos. “A gente tem como missão na Embratur promover o Brasil no exterior, o Brasil como um destino de turismo em que as pessoas queiram vir e visitar as nossas maravilhas de todas as forma, seja a lazer, seja a negócios, e Belém consegue reunir diversas potencialidades que nos coloca em um patamar de competitividade muito elevado no mundo. Entre eles eu destaco elementos como a nossa natureza exuberante, as águas, a cultura, a gastronomia forte… São elementos que chamam a atenção do estrangeiro”.

Promoção do Brasil para o exterior tem frentes amplas de atuação, diz Embratur

Além da conectividade aérea e o trabalho com os cruzeiros, estão previstas melhorias na qualidade do serviço oferecido na cidade e inclusão da sustentabilidade no turismo. Dessa forma, a busca por investimentos também fará parte da agenda da instituição. “Agora, o mais importante que a Embratur pode contribuir com a COP e a cidade, é ajudar a espalhar no mundo a narrativa de como essa cidade é necessária de ser visitada, como as pessoas não podem deixar de participar da COP em Belém. A gente vai fazer isso de maneira bastante ativa”, ressalta a diretora.

Jaqueline afirma que os investimentos buscados para a empreitada contam com ajuda de instituições financiadoras do Brasil, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e outros bancos voltados para o desenvolvimento, inclusive de origem estrangeira. Entretanto, a Embratur afirmou ainda não ter o montante necessário às ações. “Tem algum tempo que já temos pensado com alguns atores relacionados à COP e, agora, com a confirmação da cidade, a gente começa a pensar em planos que coloquem a COP no centro de estratégia de promoção do Brasil nos próximos anos”, destaca a diretora.

Agência quer captar todos os tipos de turistas

A COP tratará para Belém diversos tipos de turista, incluindo delegações estrangeiras e chefes de Estado. A ideia, a partir dessa realidade, é apresentar o evento em diversos outros espaços. “A gente precisa, de fato, entender a potencialidade de uma COP acontecer na Amazônia no momento em que essa palavra tem muita atenção no mundo. Isso nos coloca em uma posição muito privilegiada de conseguir levar esse tema e evento para o mundo. Nosso objetivo é chegar, de fato, em pessoas que estão querendo conhecer a Amazônia para fazer um turismo responsável, que deixe o espaço que ele visitou melhor do que quando ele chegou”, completou Jaqueline.