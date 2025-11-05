Em Belém, presidente da Finlândia tem reunião bilateral com Lula no Museu Goeldi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta quarta-feira (5.11), líderes de oito países para reuniões bilaterais, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Um dos chefes de estado recebidos por Lula foi Alexander Stubb, presidente da Finlândia. As audiências antecedem a Cúpula do Clima, que contará com a presença de líderes globais na capital paraense, nesta quinta (7) e sexta-feira (8), antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Conforme informações divulgadas pela Embaixada da Finlândia, o país participará da COP 30 em Belém com seu próprio Pavilhão Oficial, reunindo 17 parceiros, incluindo empresas, universidades, cidades, fundos, ONGs e ministérios. "O Team Finland no Brasil liderará quatro painéis no pavilhão, que fica localizado na Blue Zone. No Pavilhão da Finlândia, o conceito “cool by nature” ganha vida em temas que refletem nossas forças como polo de inovação verde".

Entre os temas estão: Sociedade industrial livre de combustíveis fósseis, Digitalização e soluções climáticas inteligentes; Futuro da bio e da economia circular; e resiliência sob pressão climática.

"Outro destaque é a Noite Finlândia-Brasil para Ações Climáticas Ambiciosas, no dia 14, no Mercado de São Brás. As inscrições para o evento já estão abertas: https://lnkd.in/eDsfSj8Z", informou a Embaixada em suas redes sociais.