O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Em Belém, presidente da Finlândia tem reunião bilateral com Lula no Museu Goeldi

Ao longo do dia, o presidente Lula recebe líderes de oito países para reuniões bilaterais

O Liberal
fonte

Alexander Stubb com Lula ao pé de uma das sumaúmas do Parque Zoobotânico (Tarso Sarraf / O Liberal)

presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta quarta-feira (5.11), líderes de oito países para reuniões bilaterais, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Um dos chefes de estado recebidos por Lula foi Alexander Stubb, presidente da Finlândia. As audiências antecedem a Cúpula do Clima, que contará com a presença de líderes globais na capital paraense, nesta quinta (7) e sexta-feira (8), antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). 

Lula e presidente da Finlândia em Belém

Conforme informações divulgadas pela Embaixada da Finlândia, o país participará da COP 30 em Belém com seu próprio Pavilhão Oficial, reunindo 17 parceiros, incluindo empresas, universidades, cidades, fundos, ONGs e ministérios. "O Team Finland no Brasil liderará quatro painéis no pavilhão, que fica localizado na Blue Zone. No Pavilhão da Finlândia, o conceito “cool by nature” ganha vida em temas que refletem nossas forças como polo de inovação verde".

Lula confirma ida à Colômbia antes da COP 30 para a reunião da Celac
A reunião será presidida pela Colômbia, que ocupa atualmente a presidência rotativa do bloco, em parceria com a UE

Lula recebe presidente do Banco Africano de Desenvolvimento no Museu Goeldi em Belém
Presidente cumpre extensa agenda na capital paraense nesta quarta-feira

'Pronta para Belém': Presidente da Comissão Europeia posta stories na capital paraense
A COP 30 começa oficialmente na próxima segunda-feira (10)

Entre os temas estão: Sociedade industrial livre de combustíveis fósseis, Digitalização e soluções climáticas inteligentes; Futuro da bio e da economia circular; e resiliência sob pressão climática. 

"Outro destaque é a Noite Finlândia-Brasil para Ações Climáticas Ambiciosas, no dia 14, no Mercado de São Brás. As inscrições para o evento já estão abertas: https://lnkd.in/eDsfSj8Z", informou a Embaixada em suas redes sociais. 

COP 30

cop 30

COP 30
