O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30 tem mais de meio milhão de acessos em Belém; confira

Cerca de 513 mil visitações entre Blue e Green Zone marcaram a 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital paraense

Lívia Ximenes

A 30ª Conferência das Partes (COP 30), realizada em Belém do Pará pela Organização das Nações Unidas (ONU), teve mais de meio milhão de acessos entre a Blue e Green Zone durante as duas semanas. O evento reuniu lideranças globais, profissionais de mídia, voluntários e representantes de 195 países. Os dados foram divulgados nessa segunda-feira (24) no perfil oficial da COP 30 no Instagram.

A Blue Zone, área restrita para credenciados e autoridades, teve 146 estandes, entre eles pavilhões de países e organizações. Enquanto isso, a Green Zone, área aberta ao público, teve 61 estandes. No total, a COP 30 recebeu 4.052 profissionais de mídia nacional e internacional, de 1.090 veículos diferentes.

O número de voluntários que trabalharam no evento, orientando, recebendo e instruindo participantes na Blue e Green Zone, chegou a 1.015. Por dia, o número de acessos na área restrita foi uma média de 18.270 e no espaço aberto, 24.521. Durante as duas semanas, a quantidade de acessos nos dois locais chegou a 513.848.

Palavras-chave

COP 30

belém sede da cop 30

acessos na cop 30

cop 30 em números
COP 30
