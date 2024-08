COP 30: taxistas têm aulas gratuitas de inglês e espanhol em Belém; saiba como se inscrever

As aulas da primeira turma de taxistas que farão cursos de idiomas gratuitos em Belém começaram na noite de última segunda-feira (12/08). Os cursos de inglês e espanhol estão sendo oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), e coordenados pela Universidade Livre da Amazônia (Ulam). A primeira turma, com 110 taxistas, já foi fechada, mas é possível se inscrever para novas turmas. Os interessados em participar podem fazer a pré-inscrições ou buscar mais informações pelo número (91) 98488-0170.

A iniciativa é uma das ações de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025. Conforme informações divulgadas pela prefeitura de Belém, as aulas são realizadas no auditório da Semad (avenida Almirante Barroso, 1312, bairro do Marco), às segundas e terças-feiras, sempre a partir das 19h. Serão 15 encontros e um total de 30 horas. Para receber o certificado, o taxista deve comparecer a, pelo menos, 75% das aulas.

VEJA MAIS

As aulas de língua espanhola são ministradas pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus Belém, enquanto as de inglês ficam sob responsabilidade de professores da Ulam.

Membro da Associação de Taxistas do Aeroporto de Belém, Humberto Brás Costa Jr. tem 48 anos, mora no bairro da Pratinha e está participando do curso. “Acredito que a oportunidade da COP 30 de adquirir conhecimentos é para que eu possa exercer meu trabalho com mais qualidade", afirma o taxista, que já transportou estrangeiros e precisou usar ferramentas de tradução para atender a demanda. "Se eu já falasse a língua, iria facilitar”, avalia.

A iniciativa busca qualificar trabalhadores da cidade para melhor desempenho junto ao público estrangeiro, em especial, durante a COP 30. "O IFPA tem sido um grande parceiro neste processo de formação e que já atende feirantes e empreendedores do Mercado de São Brás. A Universidade da Amazônia (Unama) também é parceira e ministra cursos para feirantes do Ver-o-Peso. Desejo que vocês aproveitem ao máximo esta oportunidade", disse, durante a primeira aula, a secretária Jurandir Novaes, titula da Semad.