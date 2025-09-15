Capa Jornal Amazônia
COP 30

COP 30: plataforma de hospedagem e governo orientam anfitriões contra preços abusivos

Medidas buscam garantir hospedagens justas e acessíveis em Belém durante a conferência climática de novembro de 2025

O Liberal
fonte

Hotel (Foto: DC Studio / Freepik)

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Airbnb e órgãos estaduais de defesa do consumidor firmaram parceria para orientar anfitriões sobre práticas de preço justas nas acomodações. As autoridades alertam que a elevação sem justificativa do valor da hospedagem pode configurar prática abusiva, passível de responsabilização civil. O evento climático será realizado em novembro de 2025, em Belém. 

O Airbnb afirma apoiar uma série de recomendações divulgadas pelos órgãos de defesa do consumidor do Pará com o objetivo de evitar cobranças abusivas que possam comprometer a experiência dos visitantes e a imagem do evento.

Entre as orientações estão:

  • Revisar os preços por noite, evitando valores muito acima da média de acomodações similares na alta temporada. Em alguns casos, preços que ultrapassem três vezes esse valor, sem justificativa, podem ser considerados abusivos.
  • Não cobrar taxas adicionais de forma desproporcional ou por fora da plataforma.
  • Manter o calendário de reservas atualizado.
  • Permitir estadias mais curtas, para atender quem participa apenas de parte do evento.
  • Oferecer descontos para reservas antecipadas.

Orientações também para hóspedes

A plataforma também recomenda que os viajantes estejam atentos aos valores cobrados durante o período da conferência. É possível comparar anúncios e utilizar ferramentas de busca que auxiliam na escolha da hospedagem mais adequada.

Desde 2023, o Airbnb mantém parceria com o Governo do Pará. A iniciativa busca fortalecer o turismo e a economia local, além de incentivar boas práticas entre anfitriões. O trabalho inclui capacitações, promoção de experiências sustentáveis, apoio a projetos socioambientais e ampliação da oferta de acomodações para receber visitantes da COP 30.

