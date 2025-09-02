Hospedagem Low Cost: alternativa em tendas vai receber até 1.200 pessoas durante a COP 30 em Belém

Com a proximidade da COP 30, Belém corre contra o tempo para ampliar a rede de hospedagem e receber o fluxo inédito de visitantes esperado para novembro. Para contribuir no atendimento a essa alta demanda, o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia (Idea) fechou parceria com a Tuna Luso Brasileira e o Pará Clube e lançou o projeto Hospedagem Low Cost COP 30. A proposta aposta em uma solução inédita na cidade: tendas carpas coletivas, com beliches e ar-condicionado, que funcionarão como grandes alojamentos temporários. Ao todo, serão 1.200 leitos disponíveis, com a promessa de preços mais acessíveis para diferentes públicos.

A estrutura será instalada a partir de 15 de outubro nos espaços dos clubes, que continuam em funcionamento normal até 31 daquele mês. A estrutura ficará montada até 30 de novembro, período que abrange toda a realização da COP. Segundo Wilson Lindbergh, diretor do Idea, a proposta busca atender especialmente a setores que não encontram opções viáveis na rede hoteleira tradicional. “Cada tenda comporta 60 pessoas em beliches. É uma estrutura provisória, mas que recebe perfeitamente o público esperado”, explicou.

O público esperado é formado principalmente por integrantes da sociedade civil, pesquisadores, estudantes, ambientalistas e lideranças indígenas. As delegações oficiais, segundo Lindbergh, já têm hospedagem garantida em hotéis ou estruturas organizadas pelo governo. A preocupação do projeto é justamente com os demais atores da COP, ligados ao terceiro setor, que muitas vezes encontram barreiras de preço e disponibilidade em grandes eventos internacionais.

Reservas e valores

As reservas já estão abertas e podem ser feitas pelo site do projeto ou diretamente com a equipe do Idea por telefone, WhatsApp. ou e-mail. A procura, que inicialmente foi tímida, aumentou a partir da segunda quinzena de agosto. “Até meados de agosto vimos uma procura pequena, mas depois disso o volume de reservas cresceu bastante, com mais contatos por e-mail e fechamento de grupos. O site está funcionando plenamente e temos recebido uma demanda crescente”, destacou Lindbergh.

O valor da diária é de R$ 800 por pessoa, incluindo hospedagem em beliche, roupas de cama, toalhas e café da manhã. Para grupos maiores, há descontos progressivos e a possibilidade de reservar tendas exclusivas. “Já tivemos uma ONG que reservou 120 lugares, e nós separamos duas tendas só para eles, criando um ambiente semelhante a um hostel exclusivo. A partir de dez pessoas, os grupos já começam a ter desconto”, informou o diretor.

Além da hospedagem e alimentação, o pacote inclui serviços básicos de hotelaria, como troca de enxoval. O transporte, porém, ainda não está incluso, já que dependem de definições sobre a política de mobilidade da cidade durante o evento.

Sustentabilidade e legado

O vice-presidente do Idea, Caio D’Oliveira, destaca que o modelo foi pensado também sob a ótica da sustentabilidade. “Todas essas estruturas são provisórias. Elas se instalam em dez a doze dias e podem ser desmontadas em até quinze, sem causar danos ao clube ou a outros locais. Isso garante flexibilidade e reduz o impacto ambiental”, afirmou.

Segundo ele, a proposta não se limita à COP 30. Com o déficit histórico da rede hoteleira paraense, esse formato pode ser uma alternativa para outros eventos internacionais e nacionais que venham a ocorrer na capital. “Acreditamos que esse modelo de carpas será muito utilizado daqui para frente para suprir nosso déficit. O Pará deve entrar na rota de grandes eventos internacionais e essa solução se mostra viável, inclusiva e rápida de implementar”, disse Caio. O dirigente destaca ainda que a iniciativa pode deixar um legado após a COP 30, tornando-se uma alternativa capaz de transformar a lógica da hospedagem em Belém para grandes eventos.

Desafios e perspectivas

Apesar do entusiasmo, o projeto enfrenta desafios. O principal está na precificação e nos custos de implantação. Como explica Caio D’Oliveira, fornecedores têm relutado em fechar orçamentos diante da demanda extraordinária da COP. “Quando falamos que é para o período da COP, muitas empresas ficam receosas. Não sabem se a mão de obra vai estar no mesmo preço, se os fornecedores vão reajustar. Isso torna o orçamento mais demorado e a precificação mais difícil. É um desafio constante equilibrar os custos para oferecer valores justos aos hóspedes”, pontuou.

Para os organizadores, porém, o esforço vale a pena. Além de aliviar a pressão sobre a rede hoteleira, a hospedagem low cost pode colocar Belém no radar de experiências inovadoras para grandes eventos. Como reforça Lindbergh, o projeto tem um papel estratégico para garantir acesso mais democrático à conferência. “Nosso objetivo é que a COP 30 seja inclusiva e acessível a todos os públicos, principalmente aqueles com menor capacidade financeira. Essa é uma forma de democratizar o evento e, ao mesmo tempo, revitalizar espaços importantes da cidade”, afirmou.

Serviço

Hospedagem Low Cost COP 30

Reservas: pelo site www.cop30hospedagemlowcost.com.br; telefone +55 91 9224-5286 ou e-mail contato@ideapara.com.br