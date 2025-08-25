Capa Jornal Amazônia
Helder Barbalho, sobre COP 30: preços de hospedagem estão chegando em 'patamar razoável'

Governador afirma que 'é lei da oferta e da procura. Aumentamos a oferta e os preços passam a ajustar.'

Estadão Conteúdo
fonte

Helder afirma que os preços de hospedagem ainda são um desafio (Tarso Sarraf/O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse nesta segunda-feira, 25, que a necessidade de controle de preços de hospedagem em Belém para a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30) ainda é um desafio, mas que os valores estão chegando em "patamar razoável". Para o emedebista, o momento atual é de sensível diálogo com a iniciativa privada.

Atualmente, há uma crise com o setor hoteleiro da região que escalou com a pressão de países para tirar o evento ambiental da capital do Pará. O motivo é a dificuldade de encontrar acomodações a preços acessíveis, o que preocupa especialmente as nações mais pobres.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pará abre 12ª fase do Capacita COP30 com mais de 680 vagas em cursos presenciais]]

image Barcos da Previdência Social serão usados como alternativa de hospedagem na COP 30 em Belém
Cada embarcação terá capacidade para 34 pessoas, oferecendo um total de 68 vagas, com infraestrutura básica, incluindo banheiros e cozinha.

"Os preços de hospedagem ainda significam um desafio, porém com medidas assertivas com Defensoria Pública, Ministério Público, Procon, órgãos de controle e fiscalização, esses preços estão chegando dentro do patamar razoável para alta estação", disse Barbalho. "É lei da oferta e da procura. Nós aumentamos a oferta e os preços passam a ajustar."

O governador salientou que são 47 nações já confirmadas no evento.

