COP 30: ONU aprova planos de segurança, mobilidade e saúde para conferência em Belém

A comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) deu parecer positivo aos planos de segurança, mobilidade e saúde apresentados pelos governos federal, estadual e municipal para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense.

Entre os dias 6 e 8 de agosto, os especialistas da UNDSS realizaram visitas técnicas aos locais que receberão a conferência, além de verificar a infraestrutura de hospedagem, transporte, saúde e segurança. O objetivo foi avaliar a capacidade de Belém para acolher os milhares de participantes esperados para o evento.

"É gratificante ver o reconhecimento da ONU, que elogiou e aprovou os planos apresentados. Isso reflete o esforço conjunto do Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Belém, para que a COP 30 seja a melhor já realizada, com segurança e organização para todos", afirmou a vice-governadora Hana Ghassan.

Durante as reuniões com a comitiva da ONU, órgãos responsáveis por segurança, saúde e mobilidade das três esferas de governo apresentaram suas estratégias de forma integrada. Na área de segurança, atuarão de forma conjunta a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e a Secretaria de Segurança de Belém (Segbel). Mais de 10 mil agentes e militares serão mobilizados durante o evento.

Rede de saúde preparada

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) detalharam a rede de atendimento que estará disponível durante a COP 30. Estão incluídos o Hospital Abelardo Santos, o Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, o Hospital das Clínicas, o Hospital da Mulher e unidades da rede privada próximas ao Parque da Cidade e ao Porto de Outeiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sob responsabilidade da Prefeitura de Belém, terá protocolos específicos para garantir agilidade e eficiência no atendimento de moradores e participantes.

Para Nilza Oliveira, diretora de projetos da Secretaria Extraordinária para a COP 30, do Governo Federal, o evento em Belém traz um novo paradigma para as conferências climáticas.

“É uma COP singular. Estamos discutindo mudanças climáticas dentro de um bioma essencial para a sobrevivência global. Trazer esse debate ao coração da Amazônia representa uma mudança de rumo nas últimas edições da COP e pode ser determinante para alcançar um acordo climático relevante entre as 196 partes”, avaliou.

Plano de mobilidade reforçado

O plano de mobilidade urbana também foi apresentado à equipe da ONU. A proposta prevê mais de 240 ônibus com rotas exclusivas para transportar os participantes até o Parque da Cidade, onde funcionará a Blue Zone da conferência. Além da frota convencional da cidade, cerca de 100 ônibus farão o transporte dos aproximadamente 5 mil participantes hospedados em cruzeiros atracados no Porto de Outeiro.

A logística também inclui bloqueios e liberações programadas em vias próximas à Blue Zone, barreiras de fiscalização, credenciamento de veículos oficiais e privados, e rotas especiais para os comboios de chefes de Estado — incluindo o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.