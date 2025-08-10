Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: ONU aprova planos de segurança, mobilidade e saúde para conferência em Belém

Planos integrados de segurança, saúde e mobilidade foram elogiados por comitiva da ONU, que destacou a preparação de Belém para sediar a conferência climática no coração da Amazônia.

Jéssica Nascimento
fonte

Belém se prepara receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 10 a 21 de novembro deste ano. (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

A comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) deu parecer positivo aos planos de segurança, mobilidade e saúde apresentados pelos governos federal, estadual e municipal para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense.

Entre os dias 6 e 8 de agosto, os especialistas da UNDSS realizaram visitas técnicas aos locais que receberão a conferência, além de verificar a infraestrutura de hospedagem, transporte, saúde e segurança. O objetivo foi avaliar a capacidade de Belém para acolher os milhares de participantes esperados para o evento.

"É gratificante ver o reconhecimento da ONU, que elogiou e aprovou os planos apresentados. Isso reflete o esforço conjunto do Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Belém, para que a COP 30 seja a melhor já realizada, com segurança e organização para todos", afirmou a vice-governadora Hana Ghassan.

Durante as reuniões com a comitiva da ONU, órgãos responsáveis por segurança, saúde e mobilidade das três esferas de governo apresentaram suas estratégias de forma integrada. Na área de segurança, atuarão de forma conjunta a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e a Secretaria de Segurança de Belém (Segbel). Mais de 10 mil agentes e militares serão mobilizados durante o evento.

VEJA MAIS

image Secretária da Secir destaca propostas sustentáveis na Conferência Estadual para levar à COP 30
O evento irá dialogar com os temas que estarão em evidência na COP 30, como preservação ambiental, inclusão social e adaptação às mudanças climáticas

image SuperNorte 2025 encerra com recorde de público e negócios, sorteio de carro e debate sobre a COP 30
Lançamentos e sorteio de carro marcam três dias de negócios no Hangar

image Belém inicia pré-cadastro de motoristas de aplicativos para a COP 30
Os motoristas selecionados terão a chance de participar de cursos de formação oferecidos pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que incluem aulas de inglês e direção segura

Rede de saúde preparada

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) detalharam a rede de atendimento que estará disponível durante a COP 30. Estão incluídos o Hospital Abelardo Santos, o Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, o Hospital das Clínicas, o Hospital da Mulher e unidades da rede privada próximas ao Parque da Cidade e ao Porto de Outeiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sob responsabilidade da Prefeitura de Belém, terá protocolos específicos para garantir agilidade e eficiência no atendimento de moradores e participantes.

Para Nilza Oliveira, diretora de projetos da Secretaria Extraordinária para a COP 30, do Governo Federal, o evento em Belém traz um novo paradigma para as conferências climáticas. 

“É uma COP singular. Estamos discutindo mudanças climáticas dentro de um bioma essencial para a sobrevivência global. Trazer esse debate ao coração da Amazônia representa uma mudança de rumo nas últimas edições da COP e pode ser determinante para alcançar um acordo climático relevante entre as 196 partes”, avaliou.

Plano de mobilidade reforçado

O plano de mobilidade urbana também foi apresentado à equipe da ONU. A proposta prevê mais de 240 ônibus com rotas exclusivas para transportar os participantes até o Parque da Cidade, onde funcionará a Blue Zone da conferência. Além da frota convencional da cidade, cerca de 100 ônibus farão o transporte dos aproximadamente 5 mil participantes hospedados em cruzeiros atracados no Porto de Outeiro.

A logística também inclui bloqueios e liberações programadas em vias próximas à Blue Zone, barreiras de fiscalização, credenciamento de veículos oficiais e privados, e rotas especiais para os comboios de chefes de Estado — incluindo o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

belém

onu
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda