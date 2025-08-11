Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: Helder Barbalho defende ações contra preços abusivos de hospedagem

Governador do Pará disse que órgãos de fiscalização atuam para coibir cobranças excessivas durante o evento

O Liberal
fonte

Helder destacou o papel do governo em acompanhar e fiscalizar para evitar prejuízos ao consumidor (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que o governo estadual, em parceria com órgãos de fiscalização, está atuando para coibir preços abusivos nas hospedagens em Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A declaração foi feita neste domingo (11), em entrevista ao programa Especial de Domingo, da GloboNews.

Segundo o governador, a especulação de preços na rede hoteleira e em imóveis particulares é um dos desafios da organização do evento. “É importante que possamos combater essa cobrança abusiva. Isso está sendo feito, seja através da Defensoria Pública, do Procon, do Ministério Público, seja notificando a pessoa física que está cobrando preço abusivo, seja também dialogando com as plataformas de aluguel por temporada para que excluam esse tipo de anúncio abusivo. Assim, podemos trazer os valores para a realidade e, claro, trabalhar com convencimento”, declarou.

Veja mais

image Governo avalia hospedagem gratuita para países pobres na COP 30
Navios contratados pela Embratur podem reservar leitos para delegações com orçamento limitado em Belém

image Presidente da COP 30 reconhece alta nos preços de hospedagem em Belém
André Corrêa do Lago afirma que valores das diárias “estão muito acima” de outras edições, mas garante que conferência será mantida na capital paraense

Helder destacou que, embora a legislação brasileira garanta liberdade de mercado para hotéis e proprietários privados, o governo tem papel fundamental no acompanhamento e fiscalização para evitar prejuízos ao consumidor. “Cabe ao governo, em todas as suas esferas, acompanhar, fiscalizar, notificar e, dentro da legalidade, agir para que não haja abusos”, afirmou.

As ações para conter preços abusivos, ainda de acordo com Helder Barbalho, contam com a participação das plataformas de aluguel por temporada e de órgãos como a Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público. 

Na última sexta-feira, em uma ação conjunta inédita, a Defensoria Pública do Estado do Pará, o Ministério Público do Pará, o Procon/PA e a Procuradoria Geral do Estado notificaram oficialmente, plataformas de hospedagem - como o Airbnb - para que adotem medidas imediatas contra a prática de preços abusivos nos anúncios voltados ao período da COP 30. A Recomendação Conjunta nº 01/2025 foi emitida após o aumento expressivo de denúncias sobre valores excessivos cobrados por diárias durante o evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

cop 30

hospedagem

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda