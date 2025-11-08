cop 30 deixa legado de autoestima ao povo paraense, diz polícia federal

“Legado da superação e da autoestima”. A afirmação é do delegado da Polícia Federal Delano Cerqueira Bunn, coordenador-geral de Segurança de Dignitários e Grandes Eventos, da Diretoria de Proteção à Pessoa. A PF assumiu a coordenação geral da segurança da Cúpula de Chefes de Estado (6 e 7/11) e da COP 30 (10 a 21/11), ambas em Belém. O evento reúne 150 delegações, incluindo mais de 50 chefes de Estado, configurando o maior desafio de segurança já executado no país.

Mais de 1.200 policiais federais atuam diretamente em Belém, além de operações em outras capitais. Ele falou sobre o que considera o legado que a PF espera deixar para a segurança pública da região amazônica e para o País após a realização da COP. “O legado principal que a gente da COP 30 é o legado da superação. É o legado da autoestima do dever cumprido. É o legado de provar para nós mesmos que nós somos capazes”, disse. “O povo do Pará, a população de Belém, foi capaz de se preparar para um evento tão importante, de ser o centro da atenção mundial, de cumprir com todos os desafios. E eu não falo do serviço público apenas, eu falo dos desafios de toda a cadeia do turismo”, afirmou.

Nesse contexto, o delegado Delano citou as hospedarias, os restaurantes e toda a cadeia de suprimento para a cidade funcionar bem para receber tantas delegações internacionais. “É um legado também para a Superintendência da PF do Pará, por ter sido a anfitriã responsável por acolher tantos policiais federais do Brasil”, observou.

O delegado comentou que muita gente questionou o por quê dessa COP ser sediada em Belém e não no Rio de Janeiro, onde costumam ocorrer esses grandes eventos mundiais climáticos. “E isso foi o grande legado: a gente ter mostrado para o mundo que nós somos, de fato, somos capazes de fazer um evento um grande evento em qualquer lugar do Brasil”, disse. “É um legado de organização, de cumprimento de todos os desafios. O evento ainda está começando. Mas a gente, com essa organização feita, tem certeza de que ela vai atender a expectativa de todos”, afirmou.

O delegado Delano Cerqueira Bunn destacou o papel da Polícia Federal como polícia de Estado. “A Polícia Federal trabalha com governança, com metodologia, com doutrina. Ela trabalha dentro da legalidade”, disse. “O nosso trabalho é muito científico, no sentido de que o crime é um problema. A nossa pergunta de pesquisa é: qual é a autoria e a materialidade desse delito? O objetivo principal do nosso trabalho é encaminhar esse arcabouço da coleta de evidências e, trazendo isso para dentro de uma tipologia criminal, dentro do Código Penal, encaminhar isso para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, dois órgãos técnicos”, afirmou.

E acrescentou: “Então, quando a gente fala que nós somos uma polícia de estado, nós primeiro temos que preencher esse conceito. Esse conceito de polícia de estado significa polícia de governança, polícia de metodologia, polícia de ciência, polícia de organização, polícia de cooperação internacional. Polícia que interage com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Isso é ser uma polícia de estado. É uma polícia que tem esses valores na sua essência”.