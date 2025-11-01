PF coordena segurança do presidente da República e de instalações sensíveis durante a COP 30

A Polícia Federal coordenará as ações de defesa e proteção de instalações sensíveis e, também, a segurança dos espaços e deslocamentos do presidente da República, durante a COP 30, que será realizada, este mês, em Belém. O plano de segurança inclui o uso de tecnologia avançada para detecção e neutralização de drones, aplicada no Aeroporto Internacional de Belém, no Parque da Cidade e em outros pontos estratégicos relacionados à comitiva presidencial.

As atividades serão supervisionadas a partir do Centro Integrado de Controle de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Contramedidas (CIC-ARP/CM), coordenado pela PF e composto por representantes do Exército, Marinha, Força Aérea e demais órgãos de segurança pública. O objetivo é garantir a integridade das áreas onde ocorrerão as negociações, atividades oficiais da conferência e os deslocamentos de altas autoridades.

No Parque da Cidade, ainda segundo a Polícia Federal, a segurança abrangerá tanto a Zona Azul, destinada às delegações oficiais e chefes de Estado, quanto a Zona Verde, que reunirá representantes da sociedade civil e instituições nacionais e internacionais.

O uso irregular de drones é proibido, e os operadores deverão seguir as normas do DECEA, incluindo cadastro, habilitação e plano de voo autorizado. O centro se encontra em atividade desde esta sexta-feira (31), e a PF já está realizando a proteção ao aeroporto.