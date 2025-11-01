Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

PF reforça segurança no Aeroporto de Belém para chegada de delegações da COP 30

Foram ampliadas as medidas de controle migratório, com o apoio de sistemas tecnológicos

Dilson Pimentel
fonte

O reforço faz parte de um plano estratégico integrado que abrange todos os pontos de entrada no país relacionados à COP 30 (Foto: Divulgação/PF)

Garantir a segurança das delegações estrangeiras, autoridades e visitantes que desembarcarão na cidade durante o evento. Foi com esse objetivo que a Polícia Federal intensificou as atividades de segurança aeroportuária e de controle migratório no Aeroporto Internacional de Belém, em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30, que será realizada na capital paraense entre os dias 10 e 21 deste mês.

As equipes reforçam os procedimentos de inspeção de documentos, fiscalização de bagagens e monitoramento de áreas restritas, com foco na prevenção de ilícitos e na manutenção da ordem pública. Também foram ampliadas as medidas de controle migratório, com o apoio de sistemas tecnológicos e de cooperação com outros órgãos de segurança.

Ainda segundo a Polícia Federal, o reforço faz parte de um plano estratégico integrado que abrange todos os pontos de entrada no país relacionados à COP 30. A atuação no Aeroporto Internacional de Belém é considerada fundamental para garantir a eficiência dos fluxos migratórios e a segurança de todos os participantes do evento, acrescentou a PF.

 

.
