pf reforça segurança no aeroporto de belém para chegada de delegações da cop 30

Garantir a segurança das delegações estrangeiras, autoridades e visitantes que desembarcarão na cidade durante o evento. Foi com esse objetivo que a Polícia Federal intensificou as atividades de segurança aeroportuária e de controle migratório no Aeroporto Internacional de Belém, em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30, que será realizada na capital paraense entre os dias 10 e 21 deste mês.

As equipes reforçam os procedimentos de inspeção de documentos, fiscalização de bagagens e monitoramento de áreas restritas, com foco na prevenção de ilícitos e na manutenção da ordem pública. Também foram ampliadas as medidas de controle migratório, com o apoio de sistemas tecnológicos e de cooperação com outros órgãos de segurança.

Ainda segundo a Polícia Federal, o reforço faz parte de um plano estratégico integrado que abrange todos os pontos de entrada no país relacionados à COP 30. A atuação no Aeroporto Internacional de Belém é considerada fundamental para garantir a eficiência dos fluxos migratórios e a segurança de todos os participantes do evento, acrescentou a PF.