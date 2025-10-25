Capa Jornal Amazônia
Às vésperas da COP-30, PF faz operação para combater extração ilegal de ouro na Amazônia

Também foram apreendidos aparelhos celulares dos suspeitos e frascos contendo mercúrio, substância tóxica usada no processamento do minério

Estadão Conteúdo

Às vésperas da COP-30, que será realizada em novembro em Belém, a Polícia Federal deflagrou uma operação para reprimir a extração ilegal de ouro e outros crimes ambientais no rio Madeira, em Rondônia, que é um dos principais afluentes do rio Amazonas.

"Durante as diligências foram identificadas dragas e balsas de médio e grande porte empregadas na extração, evidenciando atividade estruturada e com capacidade de extração em larga escala, distinta de práticas artesanais. Em razão da impossibilidade de remoção desses equipamentos, 49 embarcações e motores utilizados na atividade ilícita foram inutilizados no local", afirmou a PF em comunicado à imprensa. A ação foi batizada de Operação Hefesto II.

Também foram apreendidos aparelhos celulares dos suspeitos e frascos contendo mercúrio, substância tóxica usada no processamento do minério. A ação foi feita em conjunto com o Ibama.

Essa operação faz parte de um conjunto de ações que tem sido realizadas no rio Madeira para o combate ao garimpo ilegal. Com as provas colhidas, agora a PF vai buscar identificar os financiadores do esquema.

