Carta da Presidência da COP30 será lançada em coletiva de imprensa nesta segunda (10), no Itamaraty

O Embaixador André Corrêa do Lago, Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Presidente da COP30, e Ana Toni, Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Diretora-Executiva (CEO) da COP30, realizarão uma entrevista coletiva para a imprensa. O objetivo é apresentar a Carta da Presidência da COP30 e discutir os objetivos da conferência, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

A entrevista coletiva será realizada no dia 10 de março, segunda-feira, às 10h, na Assessoria de Comunicação Social, localizada no térreo do Palácio Itamaraty.

Os profissionais de imprensa interessados em participar devem preencher o formulário disponível no seguinte endereço eletrônico até as 9h do dia 10 de março: https://forms.office.com/r/tE27kp6v7N

Devido às limitações de espaço, a entrada poderá ser restrita a até três profissionais por veículo de imprensa.

Para confirmação do credenciamento, poderá ser solicitada a apresentação de comprovante de registro profissional e de vínculo empregatício com o veículo de imprensa. Não haverá transmissão ao vivo do evento.

Detalhes do Evento:

- Data: 10 de março, segunda-feira

- Horário: 10h00

- Local: Assessoria de Comunicação Social, térreo do Palácio Itamaraty