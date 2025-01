Presidente Lula anuncia André Corrêa do Lago como presidente da COP 30

Na tarde desta terça-feira (21), o presidente Lula (PT) anunciou que o embaixador André Corrêa do Lago será o presidente da Conferência do Clima da ONU (COP-30), que está programado para ocorrer em Belém do Pará, em novembro deste ano. Com a definição do presidente da COP, o Brasil pode iniciar a organização das lideranças que estarão à frente das negociações.

André Corrêa do Lago, que atualmente ocupa o cargo de Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, atua como negociador do Brasil na COP desde 2023. Ele também exerceu essa função entre 2011 e 2013 e possui vasta experiência em desenvolvimento sustentável desde 2001. Desde o final de 2024, Corrêa do Lago era amplamente considerado o nome mais adequado para assumir a presidência da conferência.

Qual a função do presidente da COP?

O papel do presidente da COP é fundamental, servindo como facilitador e mediador das diversas posições apresentadas pelos países durante a conferência. A eficácia desse cargo é crucial para o sucesso da COP, especialmente após as críticas enfrentadas pelas presidências dos últimos dois anos em Dubai e no Azerbaijão.

Motivo da escolha

Especialistas acreditam que Corrêa do Lago é a melhor escolha para a presidência, dada sua profunda compreensão das negociações climáticas e seu bom relacionamento com todos os setores envolvidos no governo. Ele foi instrumental na resolução de impasses entre países desenvolvidos e o sul global durante as negociações do G20 sobre clima, que ameaçavam paralisar o comunicado final da cúpula.

A presidência da COP visa estabelecer um conselho composto por líderes e especialistas que atuarão como enviados do presidente para tratar de assuntos específicos. Essa estratégia busca fortalecer a coordenação e garantir que as diversas questões climáticas sejam abordadas de forma eficaz.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)