Brasília recebe evento Pre-COP 30 em outubro; veja as datas

A capital federal será palco da Pre-COP30 nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, encontro preparatório para a Conferência do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro. Embora não faça parte do calendário oficial da UNFCCC, a Pre-COP é uma etapa importante de negociações que busca facilitar consensos sobre temas-chave antes do evento principal.

O encontro reunirá negociadores de clima em nível ministerial e cerca de 65 delegações de países-membros da UNFCCC, com expectativa de participação de mais de 600 delegados e observadores. A Pre-COP30 será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na Asa Sul, com agenda das 9h às 18h nos dois dias.

Durante a reunião, os países terão a oportunidade de refletir sobre os 10 anos do Acordo de Paris, discutindo desafios e oportunidades. Entre os temas em pauta estão adaptação às mudanças climáticas, transição justa, Balanço Global (GST), além de áreas estratégicas para a ação climática, como florestas e energias renováveis.

A abertura contará com a presença de autoridades brasileiras, incluindo o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, a Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, a Ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara e o Ministro da Fazenda Fernando Haddad. Também participarão representantes da organização da COP30, como o Presidente Embaixador André Corrêa do Lago, a Diretora Executiva Ana Toni e o Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente Embaixador Mauricio Lyrio.

A candidatura do Brasil para sediar a COP30 foi anunciada por Lula durante a COP27, em novembro de 2022, em Sharm-el-Sheikh, e endossada pelo Grupo dos Estados da América Latina e do Caribe em maio de 2023. Em dezembro de 2023, durante a COP28 em Dubai, o Brasil foi eleito por consenso como país anfitrião. A presidência brasileira terá início em Belém em novembro de 2025 e seguirá até novembro de 2026.