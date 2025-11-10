'Belém venceu o desafio, a cidade está pronta', afirma André Trigueiro sobre realização da COP 30

Apesar das previsões pessimistas sobre a estrutura da cidade, especialmente quanto ao aumento dos preços de hospedagem e aos desafios de mobilidade, o jornalista da GloboNews André Trigueiro avaliou positivamente a preparação de Belém para receber a Conferência do Clima (COP). “O que me parece é que Belém venceu o desafio, a cidade está pronta”, afirmou o comunicador em entrevista ao Grupo Liberal.

Trigueiro reconheceu que haverá impactos pontuais na rotina dos moradores, mas considerou isso natural diante de um evento de grande porte. “Sou do Rio de Janeiro. Quando tem evento importante lá, dá feriado, muda o curso das ruas. Isso faz parte”, exemplificou.

Amazônia no centro do debate climático

Para o jornalista, sediar a COP em Belém tem um significado especial, por colocar os líderes mundiais diretamente em contato com um dos biomas mais sensíveis às mudanças climáticas. “A COP aqui tem um significado muito especial, que é a gente perceber sensorialmente o que é estar inserido num bioma muito sensível à elevação da temperatura média do planeta”, observou.

Trigueiro lembrou ainda os alertas feitos há décadas por cientistas brasileiros, como Carlos Nobre, sobre o risco de a Amazônia atingir o chamado “ponto de não retorno”. “Isso já está acontecendo. A floresta pode deixar de ser tropical úmida e passar a ser algo parecido com uma savana, com menos umidade e impactos sobre a biodiversidade e sobre os amazônidas”, explicou.

Risco global e desafios políticos

O comunicador ressaltou que a Amazônia não é o único ponto do planeta sob ameaça — há pelo menos 18 regiões que podem sofrer mudanças profundas devido à elevação da temperatura média. Ele destacou que a presença dos representantes internacionais em Belém é “didática e pedagógica”, pois permite compreender de perto o que está em jogo.

Mesmo assim, Trigueiro adota uma visão realista sobre as negociações internacionais. “Ninguém aqui está defendendo o planeta. Os diplomatas estão defendendo, em primeiro lugar, o interesse do próprio país”, afirmou. Segundo ele, o desafio das conferências climáticas está em encontrar convergências entre os interesses nacionais e os objetivos globais.

Compromisso com o futuro

Ao encerrar sua análise, André Trigueiro reforçou a importância simbólica e prática da COP na Amazônia, destacando que o evento pode inspirar compromissos mais concretos diante da crise climática. “Os representantes dos países estão aqui, sentindo na pele esse risco, imersos nesse bioma. Isso, por si só, já é transformador”, concluiu.

